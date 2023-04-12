Yurt genelindeki binlerce Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'li vatandaşın hakkında araştırma yaptığı "EYT başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusu bir kez daha gündem olmuş durumda. Son olarak 3 Mart tarihli Resmi Gazete'de yasalaştığı açıklanan EYT başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmeleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...