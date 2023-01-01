NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM - PRİM GÜN SAYISI HESAP

4A, 4B ya da 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışanların emeklilik hesaplamaları da farklılık gösterir. Yani SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı değildir. Yaş ve prim sayısı emeklilikteki 2 önemli etkendir. Ayrıca kadın ve erkeklerin emeklilik hesaplaması da farklılık gösterir. Erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum için 2 yıl prim olarak ödenebilir. Emekliğe etki eden bu kadar yok faktör varken emeklilik hesaplamasını doğru yapabilmenin ilk yolu SGK'nın internet ortamında verdiği hizmetten faydalanmaktır.

Ne zaman emekli olurum sorgulaması yapmadan önce hizmet dökümünüzü görüntülemeniz size yardımcı olacaktır. Çünkü hizmet dökümünüzü görüntüleyerek kaç yıl prim ödediğinizi görüntüleyebilirsiniz. E Devletten hizmet dökümü sorgulamak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz...

4A HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

4B HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

SGK'nın resmi internet sayfasından "Ne zaman emekli olurum?" sorgulaması yapılabiliyor. Ancak bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre sorgulama yapmalısınız.

EMEKLİLİK SORGULAMA EKRANI