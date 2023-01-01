Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EYT başvuru tarihleri belli oldu mu? e-Devlet ile EYT başvurusu nasıl yapılır?

EYT başvuru süresi ve son gün tarihi sorgulanıyor. Emeklilikte Yaşa Takınlar (EYT) yasasına ilişkin detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Açıklamaların ardından gözler e-Devlet ile EYT başvurusu nasıl yapılır sorusuna çevrildi. İşte EYT başvuru tarihleri ile ilgili detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • EYT başvuru süresi var mı, son gün tarihi ne zaman? EYT başvuru e-Devlet nasıl ve nereden yapılır?

    EYT'de mutlu sona ulaşıldı. Uzun zamandır gündemdeki yerini koruyan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi çözüm buluyor. EYT detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından netlik kazandı. Detayların belli olmasıyla EYT düzenlemesinden yararlanacaklar prim gün sayılarını, ne zaman emekli olabilecekleri sorusunun cevabını sorguluyor. İşte e-Devlet başvurularına dair detaylar...
  • EYT başvuru süresi var mı, son gün tarihi ne zaman? EYT başvuru e-Devlet nasıl ve nereden yapılır?

    E-DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    -Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

    -Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.

    -Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

    -SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.

    -Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

    -Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    -‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    -Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.
  • EYT başvuru süresi var mı, son gün tarihi ne zaman? EYT başvuru e-Devlet nasıl ve nereden yapılır?

    EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin yakında Meclis'e sunulması bekleniyor. Yasanın Meclis'ten geçmesi ve yürürlüğe girmesinin Ocak ayı ortasını bulması öngörülüyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ise EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak.
  • EYT başvuru süresi var mı, son gün tarihi ne zaman? EYT başvuru e-Devlet nasıl ve nereden yapılır?

    NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM - PRİM GÜN SAYISI HESAP

    4A, 4B ya da 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışanların emeklilik hesaplamaları da farklılık gösterir. Yani SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı değildir. Yaş ve prim sayısı emeklilikteki 2 önemli etkendir. Ayrıca kadın ve erkeklerin emeklilik hesaplaması da farklılık gösterir. Erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum için 2 yıl prim olarak ödenebilir. Emekliğe etki eden bu kadar yok faktör varken emeklilik hesaplamasını doğru yapabilmenin ilk yolu SGK'nın internet ortamında verdiği hizmetten faydalanmaktır.

    Ne zaman emekli olurum sorgulaması yapmadan önce hizmet dökümünüzü görüntülemeniz size yardımcı olacaktır. Çünkü hizmet dökümünüzü görüntüleyerek kaç yıl prim ödediğinizi görüntüleyebilirsiniz. E Devletten hizmet dökümü sorgulamak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz...

    4A HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

    4B HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

    NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

    SGK'nın resmi internet sayfasından "Ne zaman emekli olurum?" sorgulaması yapılabiliyor. Ancak bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre sorgulama yapmalısınız.

    EMEKLİLİK SORGULAMA EKRANI
  • EYT başvuru süresi var mı, son gün tarihi ne zaman? EYT başvuru e-Devlet nasıl ve nereden yapılır?

    4A eski adı ile SSK'lı ne zaman emekli olur?

    https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linkine adres çubuğunuza kopyaladıktan sonra sorgulama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada cinsiyet, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerinizde hizmete başlama tarihiniz, askerlik gün sayınız gibi sigortalılık bilgilerinizi de doldurmalısınız.

    Boşlukları doldurduktan sonra "gönder" butonuna tıklayın. Açılan sayfada emekliliğiniz hangi yılda gerçekleşeceğini görebilirsiniz. Unutmayın bu tip online ortamda yapılan sorgulamalar sadece fikir vermek içindir. Emeklilik hesaplamanızı kesin olarak görmek için SGK'nın bağlı olduğunuz şubesine başvurmalısınız.

    4B eski adı ile Bağkurlu ne zaman emekli olur?

    https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do linkini adres çubuğunuza yerleştirin ve 'enter'a basın. Açılan sayfada emeklilik türü, cinsiyetinizi, doğum tarihinizi, varsa maluliyetinizi, maluliyet derecesiniz ve yine varsa yurt dışı borçlanma durumunuzu belirtmelisiniz. Tüm boşlukları doldurduktan sonra "tamam" butonuna basarak 4B'den ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
  • EYT başvuru süresi var mı, son gün tarihi ne zaman? EYT başvuru e-Devlet nasıl ve nereden yapılır?

    4C yani eski adı ile Emekli Sandığı'ndan ne zaman emekli olunur?

    https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ linkini adres çubuğunuza yerleştirin ve 'enter'a basın.  Açılan sayfada doğum tarihi, 4A bilgisi, başlangıç ve bitiş tarihi, hizmet türü sorulur. Boşlukları doldurduktan sonra en altta "hesapla" butonuna tıklayın. Açılan sayfada yaş ve emeklilik sürenizi görebilirsiniz.

    4C emeklilik hizmet ve yaş hesabını yapacağınız bu sorgulama sayfasında size yaş hesabında dikkat edilecek hususlardan da söz edilir. Bu hususlar;

    - Doğum tarihinizi yazıp, cinsiyetinizi seçiniz.
    4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi, başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak belirtiniz.
    Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtiniz.

    - 4/a (Devredilen SSK), 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer (506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.

    - 4c'ye(Devredilen Emekli Sandığı) tabi emeklilik yaş hesabınız tamamen girdiğiniz bilgiler esas alınarak yapılmakta olup bilgilendirme amaçlıdır. Resmi bir işlemde kullanılamaz.

    - Hiçbir surette resmiyet arz etmemektedir.

    - Aynı tarihlere rastlayan hizmetleriniz varsa, çakışan sürelerden bir tanesi dikkate alınacaktır.

    - 18 Yaş altı hizmetleriniz, ancak Kaza-i Rüşt kararı ve/veya 18 yaş öncesi yaş tashihi geçerliliği durumunda dikkate alınacaktır.

    - Fiili hizmet zammı süresinden yararlanan kişilerde bu tablo uygulanmamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.