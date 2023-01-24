EYT düzenlemesi kapsamında 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. SGK tarafından emeklilik başvurusuna ilişkin anlatım yayınlanırken konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte, 2023 e-Devlet ile EYT emeklilik başvuru ekranı ve başvuru şartlarına ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları...