EYT bayram ikramiyesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika detaylarının netleşmesinin ardından gündeme geldi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen teklif Meclis'ten geçerek yasalaştı. Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Detayların açıklanmasının ardından ilk etapta düzenlemeden yararlanacak 2 milyon 250 bin kişinin gözü "EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 EYT emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum...