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Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! EYT'lilere bayram ikramiyesi alacak mı?

Emeklilikle Yaşa Takılanlar yasa teklifi TBMM'de kabul edilirken gözler EYT bayram ikramiyesine çevrildi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayan, prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanların ilk maaşlarını Nisan ayında alması bekleniyor. İşte, 2023 EYT emekli promosyonu hakkında merak edilenler...

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  • EYT BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 | EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi?

    EYT bayram ikramiyesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika detaylarının netleşmesinin ardından gündeme geldi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen teklif Meclis'ten geçerek yasalaştı. Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Detayların açıklanmasının ardından ilk etapta düzenlemeden yararlanacak 2 milyon 250 bin kişinin gözü "EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 EYT emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum...
  • EYT BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 | EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi?

    EYT TBMM'DA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle yasalaştı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecekler.
  • EYT BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 | EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi?

    HANGİ EYT’LİLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.
  • EYT BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 | EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiyee ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarları belli olmadı.
  • EYT BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 | EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi?

    EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

    EYT yasa teklifi 28 Şubat günü MEclis'ten geçti. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı.
  • EYT BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 | EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi?

    Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen emekli bayram ikramiyelerinin EYT'lilerle ilgili durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Fakat başvurusnu hemen yapıp emekli olan EYT'lilerin Ramazan Bayramı'ndan itibaren ikramiye almaları öngörülüyor.
  • EYT BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 | EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi?

    KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

    Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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