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EYT düzenlemesinde sona gelindi! Meclis'te görüşmeler resmen başlıyor

EYT düzenlemesinde sona gelindi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 4 maddelik EYT düzenlemesi görüşülmek üzere Meclis Genel Kurul gündemine alındı. Ancak Kahramanmaraş depremi nedeniyle Meclis faaliyetlerine ara verilmesi üzerine görüşmeler ertelendi. Meclis faaliyetlerinin başlamasıyla EYT görüşmelerine de geçilecek. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte AK Parti'den EYT açıklaması...

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  • EYT ÇIKIYOR | EYT'de son durum: Bugün görüşmeler başlıyor! EYT ne zaman çıkacak

    EYT düzenlemesi Şubat ayı başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda kabul edilen düzenleme görüşülmek üzere Meclis Genel Kurulu gündemine girdi. Kahramanmaraş depremi nedeniyle Meclis faaliyetlerine ara verilmesi üzerine görüşmeler EYT görüşmeleri ertlendi. Ancak bugün Meclis Genel Kurul Görüşmeleri, yeniden başlıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de il maaş ne zaman yatacak? Konuyla ilgili son açıklamayı ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. İşte EYT'de son durum ve merak edilen soruların cevabı...
  • EYT ÇIKIYOR | EYT'de son durum: Bugün görüşmeler başlıyor! EYT ne zaman çıkacak

    EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

     
  • EYT ÇIKIYOR | EYT'de son durum: Bugün görüşmeler başlıyor! EYT ne zaman çıkacak

    EYT'DE ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI

    EYT düzenlemesi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.

    EYT, Meclis aşaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecekti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Meclis, çalışmaları 28 Şubat'a kadar ertlendi. Bugün ise Meclis Genel Kurulu görüşmeleri başlıyor. 
  • EYT ÇIKIYOR | EYT'de son durum: Bugün görüşmeler başlıyor! EYT ne zaman çıkacak

    EYT MECLİS'E GELİYOR!

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise görüşmlere başlayacak Meclis Genel Kurulu'nda EYT düzdnlemesinin ilk gündem maddesi oalcağını ve düzenlemenin Çarşamba gününe kadar Meclis'ten geçmesini beklediğini söyledi.  

    İşte EYT ile ilgili Elitaş'ın açıklamaları:

    TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum.
  • EYT ÇIKIYOR | EYT'de son durum: Bugün görüşmeler başlıyor! EYT ne zaman çıkacak

    EYT'DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

    EYT ile iligli yaptığı açıklamada detaylara değinen AK Parti AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şu şekilde açıkladı:

    - 4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin.
  • EYT ÇIKIYOR | EYT'de son durum: Bugün görüşmeler başlıyor! EYT ne zaman çıkacak

    - Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip.

    - Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.
  • EYT ÇIKIYOR | EYT'de son durum: Bugün görüşmeler başlıyor! EYT ne zaman çıkacak

     EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

    EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT ilk maaş tarihi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

    "EYT'lilerin mart ayının 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum."

    Ancak hemen belirtmek gerekirse bu tarih EYT düzenlemesinin Şubat ayı başında Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp onaylanmasına göre yapılmıştı. Görüşemeler ertelendiği için yüksek ihtimalle maaşların ödeme tarihinin de Nisan ayına sarkması bekleniyor. 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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