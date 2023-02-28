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EYT çıktı mı, ne zaman yasalaşır? 2023 EYT ne zaman yürürlüğe girecek?

EYT son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Uzun zamandır kanunlaşması beklenen EYT bugün Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızı ilgilendiren EYT'nin ne zaman yasalaşacağı sorgulanıyor. Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra EYT yasalaşacak. İşte EYT ne zaman yürürlüğe girecek? sorusunun yanıtına dair detaylar...

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  • EYT çıktı mı, ne zaman yasalaşır? 2023 EYT ne zaman yürürlüğe girecek?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarına ara veren TBMM bugün toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nun ilk gündem maddelerinden birinin EYT olması bekleniyor. Gözler EYT ne zaman çıkacak? sorusuna çevrildi. İşte EYT'nin yasalaşacağı tarihe ilişkin detaylar...
  • EYT çıktı mı, ne zaman yasalaşır? 2023 EYT ne zaman yürürlüğe girecek?

    EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
  • EYT çıktı mı, ne zaman yasalaşır? 2023 EYT ne zaman yürürlüğe girecek?

    ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI!

    EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.
  • EYT çıktı mı, ne zaman yasalaşır? 2023 EYT ne zaman yürürlüğe girecek?

    GÖZLER EYT DÜZENLEMESİNDE!

    AK Parti Meclis grubundan yapılan açıklamalarda, EYT düzenlemesinin Meclis açılır açılmaz görüşülerek yasalaşacağı vurgulandı. EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00'te açılacak Genel Kurul'un "ilk gündem maddelerinden biri" olması bekleniyor.
  • EYT çıktı mı, ne zaman yasalaşır? 2023 EYT ne zaman yürürlüğe girecek?

    EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor. Buna göre; düzenlemeden yararlanacak vatandaşların ilk maaşlarını Nisan ayında alabileceği tahmin ediliyor. 
  • EYT çıktı mı, ne zaman yasalaşır? 2023 EYT ne zaman yürürlüğe girecek?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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