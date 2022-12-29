Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman alınacak? Kimler hemen emekli olabilecek?

Türkiye'nin dört bir yanında binlerce vatandaşımızın merakla beklediği EYT ile ilgili müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu duruma dair beklenen açıklamayı yaptı. İşte, EYT'den faydalanacak vatandaşlarımızın ilk emekli aylıklarını alacakları tarih...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman alınacak? İlk EYT emekli aylığı ne zaman ödenecek ve kimler hemen emekli olabilecek?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'de mutlu son gerçekleşti... Yurt genelinde 11 milyona yakın vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok merak edilen EYT'de ilk emekli aylığı ne zaman ödenecek ve kimler hemen emekli olabilecek sorularının cevaplarını derledik!
  • EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman alınacak? İlk EYT emekli aylığı ne zaman ödenecek ve kimler hemen emekli olabilecek?

    İLK EMEKLİ AYLIĞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    EYT ile ilgili yasa teklifi önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, ardından da Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak. 
  • EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman alınacak? İlk EYT emekli aylığı ne zaman ödenecek ve kimler hemen emekli olabilecek?

    Teklifte tartışmalı düzenlemelerin olmaması halinde iktidar ve muhalefetin işbirliği ile kısa süre içinde görüşmelerin tamamlanıp yasalaşması bekleniyor.
  • EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman alınacak? İlk EYT emekli aylığı ne zaman ödenecek ve kimler hemen emekli olabilecek?

    Yasa ocak ayında yürürlüğe girerse yaş dışında 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlükte olan emeklilik koşullarını yerine getirmiş olanlar aynı ay dilekçe verebilecekler. Emeklilik dilekçesini ocak ayının 1’inde vermek ile 31’inde vermek arasında bir fark bulunmuyor. 
  • EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman alınacak? İlk EYT emekli aylığı ne zaman ödenecek ve kimler hemen emekli olabilecek?

    Ocak ayında dilekçe verenler 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere emekli aylığı almaya başlayacaklar. Yığılmadan dolayı emekli aylığı bağlama işlemleri uzun sürse bile 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere emekli aylığı farkını alabilecekler.
  • EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman alınacak? İlk EYT emekli aylığı ne zaman ödenecek ve kimler hemen emekli olabilecek?

    KİMLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren herkesin emekli olacağını açıkladı.

    Çalışma statüsü itibarıyla yaş koşulu dışında tamamlanması gereken emeklilik koşulları şöyle:

    SSK (4/1-a):

    Kadın 20, erkek 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü.
  • EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman alınacak? İlk EYT emekli aylığı ne zaman ödenecek ve kimler hemen emekli olabilecek?

    BAĞ – KUR (4/1-b):

    Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

    EMEKLİ SANDIĞI (4/1-c)

    Kadın 20 yıl (7200 gün), erkek 25 yıl (9000 gün) hizmet.

    Söz konusu koşulları tamamlamış olanlar, yasa çıktığı andan itibaren hemen emeklilik dilekçesi verebilecekler. Henüz tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olma hakkına kavuşacaklar.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.