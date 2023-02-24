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EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak? EYT'de takvim değişti! İşte merak edilen son durum

EYT düzenlemesi Kahramanmaraş deprem faciası nedeniyle düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri ertelendi. Bu nedenle düzenlemenin yasalaşma takvimi de aksadı. Peki, EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte EYT'de ilk maaşla ilgili detaylar...

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  • EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN? Görüşmeler ertelendi, takvim değişti! İşte EYT'de ilk maaşla ilgili detaylar

    EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak? EYT düzenlemesi Şubat ayı başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda kabul edilen düzenleme görüşülmek üzere Meclis Genel Kurulu gündemine girdi.  Konuyla ilgili son açıklamayı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yapmıştı. Peki, EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
  • EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN? Görüşmeler ertelendi, takvim değişti! İşte EYT'de ilk maaşla ilgili detaylar

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT düzenlemesi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.

     

    EYT, Meclis aşaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecekti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Meclis, çalışmaları 28 Şubat'a kadar ertlendi. 28 Şubat tarihinde görüşmelere geçildiğinde Genel Kurul gündem sırasına göre EYT görüşmeleri de başlayacak. Ancak Genel Kurul'daki ilk gündemin 11 ili vuran deprem felaketi ve bununla ilgili konular olması bekleniyor. Meclis Genel Kurul gündemi güncelliğinde haberimizde paylaşacağız. 
  • EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN? Görüşmeler ertelendi, takvim değişti! İşte EYT'de ilk maaşla ilgili detaylar

    EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

    EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT ilk maaş tarihi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

    "EYT'lilerin mart ayının 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum."

    Ancak hemen belirtmek gerekirse bu tarih EYT düzenlemesinin Şubat ayı başında Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp onaylanmasına göre yapılmıştı. Görüşemeler ertelendiği için yüksek ihtimalle maaşların ödeme tarihinin de Nisan ayına sarkması bekleniyor. 

     
  • EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN? Görüşmeler ertelendi, takvim değişti! İşte EYT'de ilk maaşla ilgili detaylar

    EYT'LİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

    8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi. 

     

     
  • EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN? Görüşmeler ertelendi, takvim değişti! İşte EYT'de ilk maaşla ilgili detaylar

    Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.
  • EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN? Görüşmeler ertelendi, takvim değişti! İşte EYT'de ilk maaşla ilgili detaylar

    EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN? Görüşmeler ertelendi, takvim değişti! İşte EYT'de ilk maaşla ilgili detaylar

    - Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

    - Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

    - SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek. 

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    - Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.

    - TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 

    - Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    - Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    - "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    - Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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