EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT ilk maaş tarihi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"EYT'lilerin mart ayının 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum."

Ancak hemen belirtmek gerekirse bu tarih EYT düzenlemesinin Şubat ayı başında Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp onaylanmasına göre yapılmıştı. Görüşemeler ertelendiği için yüksek ihtimalle maaşların ödeme tarihinin de Nisan ayına sarkması bekleniyor.