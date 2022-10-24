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EYT'de milyonların merak ettiği soru! Mahkeme son noktayı koydu

EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği 2022 Aralık tarihinin yaklaşmasıyla birlikte yakından izleniyor. Çalışmanın detayları ise belli oldukça akıllara takılan sorular da cevabını bulmaya başladı. Bunlardan "18 yaşından önce sigorta kaydı olanlar EYT'den yararlanabilecek mi?" sorusu da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte EYT'de merak edilen soruyla ilgili mahkemeden gelen "Kazi Rüşt" kararı ve Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'ın değerlendirmeleri...

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  • EYT'DE KAZAİ RÜŞT|EYT son dakika haberleri: Milyonların merak ettiği soruya mahkeme son noktayı koydu

    18 yaşından küçükken sigortalı olan çalışanlar EYT'den yararlanabilecek mi? EYT son dakika gelişmelerini yakından takip edenlerin merak ettiği soru,  Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'ın ortaya koyduğu bir detay sayesinde netleşti.  8 Eylül 1999 öncesinde yapılan sigorta kaydı esnasında 18 yaşından küçük olan çalışanlar mahkemeden gelen "Kazi Rüşt" kararı ile EYT düzenlemesile ilgili merak ettikleri soruya cevap bulmuş oldu. Mahkemenin verdiği karradaki "Kazi Rüşt" koşulunun yanı sıra şimdiye kadar çok gündeme gelmeyen 1 Nisan 1981 tarihi de EYT başvuru koşulları aranırken bakılan kritik tarihler arasında yerini aldı. İşte EYT'de merak edilen sorunun yanıt...

     
  • EYT'DE KAZAİ RÜŞT|EYT son dakika haberleri: Milyonların merak ettiği soruya mahkeme son noktayı koydu

    18 YAŞINDAN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

    Başta belirtelim ki, 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde 18 yaşından küçükkenm işe başlayan çalışanlar EYT'den yararlanabilecek. Ancak emekli olma tarihleri hazkkında "kazi rüşt" kararı olan çalışanla olmayan çlaışnlar arasında farklılık gösterecek. Öte yandan 1 Nisan 1981 öncesinde 18 yaşından küçükken sigortalı çalılamya başlayan çalışanlar ise "Kazi Rüşt" kararı olan çalışanlarla aynı değerlendirme kapsamında yer alacak. 

     
  • EYT'DE KAZAİ RÜŞT|EYT son dakika haberleri: Milyonların merak ettiği soruya mahkeme son noktayı koydu

    BAĞ-KUR (4b) ve Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki sigortalılardan bir meslek veya sanat okulunu bitirerek mahkemece ergin kararı almak suretiyle öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar için 18 yaşın bitirilmiş olması şartı zaten aranmıyor. Bu şekilde 18 yaşın altında çıkartılmış kazai rüşt kararından itibaren başlayan sigorta girişleri, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilikte aranan kadınlar için 20, erkekler için 25 yıllık sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 
  • EYT'DE KAZAİ RÜŞT|EYT son dakika haberleri: Milyonların merak ettiği soruya mahkeme son noktayı koydu

    Kazai Rüşt kararı olmayan ancak 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde 18 yaşından küçükkenm işe başlayan çalışanların ise emeklilik süreleri 18 yaşından itibaren geçen süre itibariyle hesaplanıyor. 18 yaşından küçükken sigortalı işe başlayan ve Kazai Rüş kararı bulıunmayan erkek çlaışanlar 8 Eylül 2024 tarihi itibariyl EYT'den yaralanabilecek.

    AHMET KIVANÇ'IN YAZISINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

     
  • EYT'DE KAZAİ RÜŞT|EYT son dakika haberleri: Milyonların merak ettiği soruya mahkeme son noktayı koydu

    KAZİ RÜŞTE NEDİR?

    Kazi rüşt mahkeme kararı ile 15 - 18 yaş arasındaki henüz reşit sayılmayan bireyler hakkında alınan karardır. Kazi Rüş kararı mahkeme olmaksızızın alınmaz. Kararın alınma koşulları arasında ise velilerin izni ve 18 yaşından küçük olan kişinin kazi rüşt kararını talep ediyor olması gerekir. 

     
  • EYT'DE KAZAİ RÜŞT|EYT son dakika haberleri: Milyonların merak ettiği soruya mahkeme son noktayı koydu

    PRİM EKSİĞİ OLANLAR EYT'YE BAŞVURABİLECEKLER Mİ

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun yaptığı açıklama bu soruya cevap olarak değerlendirildi. 

     

    Jülide Sarıeroğlu EYT ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

    Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacakYaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.

    Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak.

    Sarıeroğlu'nun açıklamasına göre 8 Ekim 1999 öncesinde sigorta kaydı olan ancak prim gün sayısını tamamlayamayanlar günlerini tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler.
  • EYT'DE KAZAİ RÜŞT|EYT son dakika haberleri: Milyonların merak ettiği soruya mahkeme son noktayı koydu

    BAKAN BİLGİN SATJ SİGORTASINA KAPIYI KAPATTI

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

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