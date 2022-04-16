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EYT'de kiritk süreç! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum: EYT yasası ne zaman çıkacak?

Vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası var. 2022 yılında EYT yasası ile ilgili kapının aralanmasıyla birlite EYT ne zaman çıkacak, bu sene çıkar mı sorusu gündeme oturdu.

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    EYT'de kiritk süreç! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum: EYT yasası ne zaman çıkacak, bu sene çıkar mı?

    Emekli olmak hayaliyle sigorta primlerini tamamlayan ancak yaş sınırına takıldığı için emekli olamayan vatandaşlar uzun süredir Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası bekliyor. Ynei senenin ilk günlerinden itibaren EYT düzenlemesi son dakika gelişmeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. 

    EYT'nin kimleri kapsadığı ve ne zaman çıkacağının yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler de merak konusu oldu. EYT ile ilgili AK Partili yetkililerden açıklamalar geldi.  
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    EYT'de kiritk süreç! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum: EYT yasası ne zaman çıkacak, bu sene çıkar mı?

    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI!

    İşte Akbaşoğlu'nun EYT açıklaması:

    "Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte 2 toplantı gerçekleştirildi. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bununla beraber sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak ve sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak.
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    EYT'de kiritk süreç! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum: EYT yasası ne zaman çıkacak, bu sene çıkar mı?

    KURTULMUŞ'TAN DA ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELDİ!

    Akbaşoğlu'ndan bir önceki açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan gelmişti. Kurtulmuş EYT ile ilgili şunları söyledi:

    Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz.
  • 04
    EYT'de kiritk süreç! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum: EYT yasası ne zaman çıkacak, bu sene çıkar mı?

    NASIL EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILDILAR?

    8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.
  • 05
    EYT'de kiritk süreç! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum: EYT yasası ne zaman çıkacak, bu sene çıkar mı?

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

    8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

    8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

    BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

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