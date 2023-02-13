Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi derinden yaralayan olayın ardından 7 günlük milli yas ilan etti. Meclis'teki görüşmeler ertelenirken 6-10 Şubat arasındaki görüşmelerin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

EYT'DEN KAÇ KİŞİ ETKLENECEK?

EYT ile iligli yaptığı açıklamada detaylara değinen Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şu şekilde açıkladı:

- 4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin.