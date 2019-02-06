EYT'de son dakika gelişmesi olarak Bakan Berak Albayraktan kritik bir açıklama geldi. Prim gün sayısını doldurmuş fakat yaşı bekleyen vatandaşlar erken emeklilik yolunu arıyor. Milyonlarca vatandaş heyecanla beklenen EYT kanunu ile alakalı hükümet tarafından yerel seçimler öncesinde sevindirici bir haber bekliyor. Konuya dair son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak önemli bir açıklama geldi. İşte detaylar...

BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını verdi.