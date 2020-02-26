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HaberlerSosyal Güvenlik

EYT'de son durum ne? 2020 Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) İşte EYT ile ilgili merak edilenler, son konuşulanlar

EYT'de son durum ne sorusu EYT'liler tarafından araştırılıyor. Peki EYT nasıl ortaya çıktı? EYT ilk olarak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. Sonra ise 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. Peki EYT'de son durum ne? EYT'de en son ne oldu? İşte ayrıntılar...

EYT

EYT için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar gündemi ilgi ile takip ediyor. Gündemde son zamanlar en çok araştırılan konuların başında gelen EYT, birçok siyasi tarafından konuşuldu ve gündeme getirildi. Peki en son konuşulanlar ne? 26 Şubat 2020 en son EYT gelişmeleri

EYT'DE SON DURUM NE?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde "Tutturmuş EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" açıklamasında bulunmuştu.

BAKAN ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şu anda bizim EYT bekleyenler, emeklilikte yaşı tutmayan kardeşlerimizin ortalama yaşı 48. Ama dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş, yaşlı olarak kabul edilen bir yaş dilimi değil. Bizim geçen sene emekli ettiğimiz nüfusun ortalama yaşı 52-53 bandında. Yani Türkiye halen yapılan reformların neticesinde 65 yaş ortalamasına ulaşmış değil. Bunun tamamen 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. Çünkü normalde bu bir reform süreciydi, reform sürecinin sonucunda yaş kriteri tekrar getirildi."

BAHÇELİ'DEN HÜKÜMETE EYT DESTEĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN EYT AÇIKLAMASI

 

Kılıçdaroğlu, “Niçin EYTL’liler var. Şöyle bir reform yaptılar. Kişi prim ödeme gün sayısını doldurunca işi bırakıyor. Çünkü çalışsa yaşı doldursa alacağı aylık düşecek. Siz böyle bir reform dünyada gördünüz mü. Daha fazla çalışıyor, daha fazla prim ödüyor ama daha az aylık alıyor. Ama çalışmasa işi bıraksa yaşı dolmayı evde beklese yaşı dolduğunda daha fazla aylı alacak. Bu yasa parlamentoda görüşülürken o zaman bir milletvekili idim. CHP milletvekilleri bunu protesto edip salonu terk ettiler. Kaç işçi, kaç sendikacı bunun farkındaydı” 

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