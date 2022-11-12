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Bakan Bilgin'den kritik EYT açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Plan Bütçe Komisyonu bütçe sunumununda EYT çalışmalarına da değindi. "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim." açıklamaları sonrasında Bilgin, EYT çalışmalarında ilk kez sayı verdi. İşte detaylar...

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  • EYT'DE TARİH VERİLDİ: Bakan Bilgin'den SON DAKİKA EYT açıklaması! | 2022 EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor? 1999 öncesi...

    Uzun süredir gündemdeki yerini koruyan EYT düzenlemesinde kritik bir gelişme yaşandı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamalarının ardından son açıklama Vedat Bilgin'den geldi. İşte EYT'nin çıkacağı kritik tarih ve konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...
  • EYT'DE TARİH VERİLDİ: Bakan Bilgin'den SON DAKİKA EYT açıklaması! | 2022 EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor? 1999 öncesi...

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT için ilk kez tarih ve rakam verdi. Bilgin ''EYT teklifi Aralık'ta TBMM'ye gelecek. EYT 2023’te uygulanacak. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var.'' dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralığın ilk haftasında toplanacağını kaydeden Bilgin "Enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkiyi ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
  • EYT'DE TARİH VERİLDİ: Bakan Bilgin'den SON DAKİKA EYT açıklaması! | 2022 EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor? 1999 öncesi...

    EYT'DE DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullandı.
  • EYT'DE TARİH VERİLDİ: Bakan Bilgin'den SON DAKİKA EYT açıklaması! | 2022 EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor? 1999 öncesi...

    BAKAN BİLGİN'DEN EYT'DE STAJ BAŞLANGICI AÇIKLAMASI

    Bakan Vedat Bilgin daha önce yaptığı konuşmada staj başlangıcına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.
  • EYT'DE TARİH VERİLDİ: Bakan Bilgin'den SON DAKİKA EYT açıklaması! | 2022 EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor? 1999 öncesi...

    TİSK'TEN TEŞVİK TALEBİ

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanlar için sosyal güvenlik destek primleri nedeniyle işverene teşvik ve kolaylık sağlanmasının önemli olduğunu bildirdi. Ancak konuyla iligli düzenlemede değşikliğe gidilip gidilmeyeceği henüz belli değil.  İşte TİSK Başkanı'nın açıklasası şu şekilde:

    "Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışma arkadaşlarımız için sosyal güvenlik destek primlerindeki işveren maliyetleri artışı kaynaklı uzun vadeli maliyet etkileri ortaya çıkabilir. Bu konuda işverenler üzerindeki artan yüklerin sağlanacak teşvik ve kolaylıklarla hafifletilmesini, düzenlemenin tüm bu faktörleri gözetecek şekilde hayata geçmesini önemli görüyoruz." 
  • EYT'DE TARİH VERİLDİ: Bakan Bilgin'den SON DAKİKA EYT açıklaması! | 2022 EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor? 1999 öncesi...

    EYT'DE PRİM EKSİĞİ OLANLAR 

    Prim eksiği olanların EYT'den yararlanıp yararlanmayacağıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'ndan açıklama geldi. Açıkalamaya göre prim eksiği olanlar eksiklerini tamamladıklarında düzenlemeden yararlanabilecekler. 

    İşte EYT düzenlemesiyle ilgili Sarıeroğlu'ndan gelen açıklama:

    Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak.
  • EYT'DE TARİH VERİLDİ: Bakan Bilgin'den SON DAKİKA EYT açıklaması! | 2022 EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor? 1999 öncesi...

    Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.

    Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak.

    Eroğlu'nun açıklamasına göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olan ancak prim gün sayısını tamamlayamayanlar günlerini tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler.
  • EYT'DE TARİH VERİLDİ: Bakan Bilgin'den SON DAKİKA EYT açıklaması! | 2022 EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor? 1999 öncesi...

    1999 EKİM, KASIM, ARALIK AYINDA SİGORTALI OLANLAR EYT'DEN YARARLANACAK MI?

    8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesi kapsamında yer alıyor. Ancak 8 Eylül 1999'dan 31 Aralık 1999'a kadar geçen 3 aylık sürede sigorta kaydı olanların da EYT düzenlemesinden yararlanması düzenlemeyle ilgili öne çıkan ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak düzenleme resmi olarak Meclis'e gelmediği için  EYT'nin 1999 sonuna kadar geçerli oluop olmayacağı henüz netleşmedi. 

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