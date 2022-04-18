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EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI! EYT son durum 18 Nisan 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

EYT son durum, Emeklilikte Yaşa Takılan yaklaşık 900 bin emekli adayı tarafından takip ediliyor. EYT yasası ile emekli olmayı bekleyen vatandaşlar "EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı?” sorusuna yanıt arıyor. Emeklilik prim ödemelerini gerçekleştiren fakat yaş şartını bekleyen milyonlarca emekli adayının gözü EYT yasasında. İşte, 18 Nisan EYT son durum…

  • 01
    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI! EYT son durum 18 Nisan 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

    EYT son dakika gelişmleri emekli adaylarının gündeminde yer alıyor. Sigorta primlerini tamamlayan ancak yaş sınırına takıldığı için emekli olamayan vatandaşların gündeminde “EYT yasası bu yıl çıkar mı, şartları neler?” sorusu yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in  bu sene içerisinde yeni düzenlemelerin yapılacağına dair açıklamasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından beklenilen son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan geldi.  EYT yasası düzenlemesiyle ilgili 6 adımlı yol haritası çizilirken Akbaşoğlu’nun açıklamasının ardından EYT umut ışığı yandı. İşte, 18 Nisan 2022 EYT yasası son dakika gelişmleri…
  • 02
    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI! EYT son durum 18 Nisan 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI!

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun EYT açıklaması: "Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte 2 toplantı gerçekleştirildi. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bununla beraber sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak ve sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak.
  • 03
    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI! EYT son durum 18 Nisan 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

    EYT BU YIL ÇIKACAK MI? KURTULMUŞ'TAN ÖNEMLİ EYT AÇIKLAMASI!

    Akbaşoğlu'ndan bir önceki açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan gelmişti. Kurtulmuş EYT ile ilgili şunları ifadeleri kullandı:

    Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz.
  • 04
    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI! EYT son durum 18 Nisan 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

    NASIL EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILDILAR?

    8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.
  • 05
    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI! EYT son durum 18 Nisan 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

    EYT YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

    8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.
  • 06
    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI! EYT son durum 18 Nisan 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

    8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

    BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.
  • 07
    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI! EYT son durum 18 Nisan 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

    EYT YASASINDA 6 ADIMLI YOL HARİTASI

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT çözümü için 6 adımın üzerinde duruluyor.  İşte, EYT düzenlemesinin 2022 yılında çözüme kavuşması için medyada öne çıkan 6 adımlı yol haritası

    1. EYT yasasının kapsamı belirlenecek

    2. Emeklilik için aranan şartlar tespit edilecek

    3. EYT düzenlemesinin mali boyutu için hesaplamalar yapılacak

    4. Maaşın ne kadar olacağı hesaplanacak

    5. EYT yasasının uygulama şekli tespit edilecek

    6. Konuyla ilgili taslak yazılacak ve karar alınacak.
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    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI! EYT son durum 18 Nisan 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

    EYT YASASI İÇİN 5 FORMÜL

    Birinci formül: 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor.
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    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI! EYT son durum 18 Nisan 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

    İkinci formül: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir. Burada yine 1999 öncesindeki Emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek.
  • 10
    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI! EYT son durum 18 Nisan 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

    Üçüncü formül: Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir. Bu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu artı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor.
  • 11
    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI! EYT son durum 18 Nisan 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

    Dördüncü formül: Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilir. Kişinin kabul etmesi halinde kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilecek. Kanundaki yaşı karşıladığı zaman maaşındaki kesinti sona ererek kişi hak ettiği emekli maaşını alacak.
  • 12
    EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI! EYT son durum 18 Nisan 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

    Beşinci formül: 5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5975 prim günü dolduranlar yaş dikkate alınmadan emekli olabilecek. Elde olan 5 seçeneğin de çok farklı sonuçları var. Bütün bu sonuçlar alışıyor. Henüz EYT için net bir karar verilmiş değil.

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