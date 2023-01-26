EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

YÜZDE 60’A YAKINI EN DÜŞÜKTEN ALACAK

EYT’lilerin aylık oranıyla ilgili en net açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bilgin geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada, “En düşük emekli aylığını 5 bin 500 lira yapmamız çok işe yaradı. Çünkü mevcut EYT’lilerin aylığı çok düşüktü. Yüzde 60’a yakını 3.500-4.500 arasında olacaktı. Neticede prim seviyeleri düşük, prim miktarı sınırda olan vatandaşlar bunlar. Bir de özel sektörde hep asgari ücretten gösteriliyor primler, dolayısıyla düşük maaşlardı” dedi.