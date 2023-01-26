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EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için geri sayım devam ediyor. EYT'de son düzlüğe girilirken düzenleme Meclis'te imzaya açılıyor. Yasadan yararlanacak yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız EYT ilk emekli maaşlarının ne zaman yatacağını sorgulamaya başladı. İşte EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusunun cevabına ilişkin detaylar...

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  • EYT ilk maaş ne zaman yatacak? 2023 EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatar?

    EYT düzenlemesinde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin uzun zamandır gündemdeki yerini koruyan EYT'nin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi. Düzenlemede son düzlüğe girilmesiyle EYT ilk maaşların ne zaman yatacağı sorgulaması hız kazandı. İşte konuya dair bilgiler...
  • EYT ilk maaş ne zaman yatacak? 2023 EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatar?

    EYT'LİLER İLK EMEKLİ MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de ilk maaşın alınacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" dedi.
  • EYT ilk maaş ne zaman yatacak? 2023 EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatar?

    YÜZDE 60’A YAKINI EN DÜŞÜKTEN ALACAK  

    EYT’lilerin aylık oranıyla ilgili en net açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bilgin geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada, “En düşük emekli aylığını 5 bin 500 lira yapmamız çok işe yaradı. Çünkü mevcut EYT’lilerin aylığı çok düşüktü. Yüzde 60’a yakını 3.500-4.500 arasında olacaktı. Neticede prim seviyeleri düşük, prim miktarı sınırda olan vatandaşlar bunlar. Bir de özel sektörde hep asgari ücretten gösteriliyor primler, dolayısıyla düşük maaşlardı” dedi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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