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EYT ilk maaş ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk emekli maaşı ödeme tarihleri

EYT ilk maaş ödeme tarihleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurularını tamamlayanların gündeminde yer alıyor. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2 milyonu aşkın vatandaşa emeklilik hakkı verilirken 250 binden fazla başvuru alındı. SGK, EYT ilk maaş ödeme tarihlerini açıkladı. İşte 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri...

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  • EYT ilk maaş ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk emekli maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

    EYT ilk emekli maaşı ödeme tarihleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekliliğe hak kazanan 2 milyon 250 bin vatandaş tarafından takip ediliyor. SGK ve e-Devlet sistemi üzerinden emeklilik başvurularını tamamlayan EYT'lilerin ilk maaş ödemeleri başladı. Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 1999 öncesi sigortalı olma ve 5000 prim gün şartını karşılayanlar EYT emekli maaşlarını banka hesaplarından çekecekler. İşte 2023 SSK, SGK, Bağ-Kur EYT ilk maaş ödeme tarihleri...
  • EYT ilk maaş ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk emekli maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

    EYT İLK MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI!

    İşlemlerini tamamlayan EYT'liler 14 Nisan 2023 tarihinden itibaren hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacak. Tüm emeklilere olduğu gibi EYT'lilere de bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek
  • EYT ilk maaş ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk emekli maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

    EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayramdan önce yatırılacağını belirttiği emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili tarihler belli oldu. 2023 yılı Nisan ayı için;

    SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,
  • EYT ilk maaş ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk emekli maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

    BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    - Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

    Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.
  • EYT ilk maaş ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk emekli maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

    BAYRAM İKRAMİYESİ İLK KEZ 2 BİN TL OLARAK ÖDENECEK!

    24 Mart'ta AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirmişti.
  • EYT ilk maaş ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk emekli maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

    2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL’ ye yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında da 1.100 TL olarak uygulandı.
  • EYT ilk maaş ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk emekli maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

    Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda 2.000’er TL ikramiye alacaklar. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanacak.
  • EYT ilk maaş ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk emekli maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

    PARAYI NASIL ALABİLECEKSİNİZ?

    Ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvururak bu parayı alabilecekler.
  • EYT ilk maaş ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk emekli maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

    E-DEVLET'TEN NASIL GÖREBİLİRSİNİZ?

    Ödeme alıp almadığınızı e-Devlet üzerinden görebilirsiniz. e-Devlet'te "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yapılarak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görmek mümkün.

    Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak. Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 2000 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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