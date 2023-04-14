EYT ilk emekli maaşı ödeme tarihleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekliliğe hak kazanan 2 milyon 250 bin vatandaş tarafından takip ediliyor. SGK ve e-Devlet sistemi üzerinden emeklilik başvurularını tamamlayan EYT'lilerin ilk maaş ödemeleri başladı. Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 1999 öncesi sigortalı olma ve 5000 prim gün şartını karşılayanlar EYT emekli maaşlarını banka hesaplarından çekecekler. İşte 2023 SSK, SGK, Bağ-Kur EYT ilk maaş ödeme tarihleri...