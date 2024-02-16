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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? EYT'lilere Kurban ve Ramazan Bayramında emekli bayram ikramiyesi verilecek mi? - Merak Edilenler Haberleri

        EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?

        Ramazan Bayramı yaklaşırken, her sene emeklilere verilen bayram ikramiyesi gündeme geldi. EYT düzenlemesinden faydalanan vatandaşlar, diğer emekliler gibi bayram ikramiyesi alıp alamayacağını merak ediyor. An itibarıyla emekli olan tüm vatandaşlar ikramiye alacak ancak emekli olmaya hazırlananlar içinse durum biraz farklı. İşte, EYT bayram ikramiyesine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 00:06 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:06
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        "EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?" araştırması Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla hız kazandı. EYT'lilerin bayram ikramiyesi alması için emeklilik dilekçelerini belli bir tarihe kadar vermeleri gerekiyor. İşte, emekli bayram ikramiyesine dair tüm detaylar...

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        EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

        Ramazan Bayramı yaklaşırken, EYT'lilerin de bayram ikramiyesi alıp almayacağı konusu gündeme geldi. Geçtiğimiz sene EYT'den veya sigortadan emekli olmuş vatandaşlar hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda ikramiye alacak.

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        Diğer bir soru işareti ise bu sene emekli olacak vatandaşların durumuyla ilgili. Emeklilik dilekçesini 31 Mart 2024 tarihine kadar veren EYT'liler veya diğer sigortalılar Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi alabilecek.

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        BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİLMELİ

        Burada önemli olan nokta; dilekçenin belirtilen tarihe kadar verilmesi. Emeklilik resmi olarak onaylanmasa bile dilekçe veren vatandaşlar, bayram ikramiyesi alabiliyor.

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        Öte yandan; emeklilik dilekçelerini 1 Nisan ile 31 Mayıs 2024 tarihi arasında verenler, tarih itibarıyla Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayacak ancak Kurban Bayramı'nda ikramiye alabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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