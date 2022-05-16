EYT son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar merak içerisinde konuyla iligili bir düzenleme olup olmadığnı araştıtıyor. Sorunun kökenini ise 1999 yılında pirimini tamamlayan çalışanların emekli olabilmeleri için yaşa sınırını getiren yasal düzenlemeye dayanıyor. Bu düzenleme sonrası emekli olmak için yeterli prim gününü tamamlayan ancak yaşa takılan çalışanlar EYT'liler yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak anılmaya başladı.

Peki, EYT çıkacak m? EYT'liler taleplerini iletmek için yıllar sonra yeniden meydana indi. Öte yandan iktidar kanadından da EYT'lilerin yüzlerini güldürecek ve umutlarını yeşertecek olumlu açıklamalar geldi. İşte EYT'den son yaşananlar...