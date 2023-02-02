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EYT'lilere promosyon müjdesi! EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak?

EYT banka promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi ile prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan 2 milyondan fazla vatandaş emekli olmaya hak kazanacak. Temmuz emekli zammının ardından emekli promosyon yarışına başlayan bankalar EYT düzenlemesinin ardından kampanyalarını güncelledi. İşte, 2023 EYT emekli banka promosyonu...

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  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    EYT banka promosyonu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından araştırılmaya başlandı. 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren, emekliliğe hak kazanan 2 milyon 250 bin kişi, EYT banka promosyonundan yararlanabilecek. İşte, 2023 EYT emekli banka promosyonu ödemeleri hakkında merak edilenler...
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    EYT'LİLER İLK EMEKLİ MAAŞINI MART AYINDA ALACAK!

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de ilk maaşın alınacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" dedi.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    EYT'LİLER BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?

    Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    20 BİN TL EYT PROMOSYONU İDDİALARI

    Bankalar emeklileri kendi bankasına çekmek adına daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon ödemelerinin özel bankalarda 20 bin TL'ye çıkabileceği iddia edilmişti. EYT'liler en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları SGK'da tercih edebilecek.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    TAVAN AŞAĞI ÇEKİLDİ!

    Show Haber'de yayınlanan habere göre; EYT düzenlemesi ile, ilk etapta 2 milyondan fazla vatandaşa emekli olma imkanı sağlandı. Bankalar emekli promosyon ödemeleri için 10 bin TL'ye kadar yükselmişti. EYT ile birlitke 20 bine çıkması beklenen banka promosyonlarında tavan fiyatı güncellendi. Bankalar, 7 bin 500 ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi verecek. EYT banka promosyonunda tavan fiyatı 15 bin TL'ye kadar yükselecek.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    BANKA SEÇİMİ YAPILACAK

    EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK'dan seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    3 YIL TAAHHÜT İLE PROMOSYON ALINIYOR

    Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    EYT'LİLERİN BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

    EYT kanununun çıkmasının ardından ilk maaşı yatan emeklilierin en az 3 gün beklemesi gerekiyor. EYT banka promosyonlarının ne zaman ödeneceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    KAMU VE ÖZEL BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

    Ziraat Bankası

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

    Müşterilerin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

    Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başlayacak olup, promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    Halkbank 

    Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    Vakıfbank

    Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere;

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

    3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

    7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

    10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    Akbank

    SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt edenler 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilir.SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt edenler 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilir.

    0 - 3.499 TL maaş tutarına 3.000 TL,

    3.500 TL - 7.499TL maaş tutarına 3.500 TL,

    7.500 TL - 9.999 maşa tutarına 4.500 TL,

    10.000 TL ve üzeri maaş tutarlarına 5.000 TL SGK banka promosyon ödemesi yapılıyor.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    Garanti BBVA

    Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 3.600 TL,

    3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 4.200 TL,

    7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.400 TL,

    10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

    Promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    Denizbank

    EYT’lilere özel 7.500 TL ye varan promosyon ödemesi, fatura talimatına ek olarak ödenecektir.

    EYT’lilere özel 7,500 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Standart Promosyon Kampanyası: 01.11.2022 -31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

    EYT’lilere özel 7.500 TL ye varan Promosyon Kampanyası : 01.02.2023 ‘ten sonra emekli olmuş, maaşı Denizbank ‘a aktarılmış emekli müşteriler için geçerlidir.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    ING

    Emekli maaşını ING’den almaya başlayan emekliler 7.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilir.

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 4.500 TL,

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.250TL,

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 6.750 TL

    10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

    Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    Türkiye İş Bankası

    Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

    Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

    10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL TL banka promosyonu alabilecek.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    Yapıkredi

    1 Kasım 2022 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 7.500 TL'ye varan nakit emekli maaşı banka promosyonu fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    Türkiye Finans

    SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

    3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL’ye kadar

    3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

    7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.500 TL’ye kadar

    10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılır.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    Kuveyttürk

    SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Kuveyttürk aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere;

    3.500 TL’ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 3.600 TL,

    3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.200 TL,

    7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.400 TL,

    10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 6.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.

    *Banka promosyon ödemeleri 29 Ocak 2023 verilerini içermektedir. EYT detaylarının açıklanmasının ardından bankalar promosyon ödemelerinde artış yapabilir. Güncel rakamları bankaların kendi sitelerinden takip edebilirsiniz.
  • EYT'LİLERE PROMOSYON ÜCRETLERİ | 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi verecek?

    *Banka promosyon ödemeleri 2 Şubat 2023 verilerini içermektedir. EYT detaylarının açıklanmasının ardından bankalar promosyon ödemelerinde artış yapabilir. Güncel rakamları bankaların kendi sitelerinden takip edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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