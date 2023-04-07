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EYT maaş farkı e-Devlet sorgulama ekranı: EYT maaş farkı ne zaman, ne kadar yatacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından, mart ayında emeklilik başvurusunda bulunan ve maaş bağlama işlemini tamamlayanlar için birikmiş tutar ödemesi yapılılıyor. Bu kapsamda EYT maaş farkının ne zaman ve ne kadar yatacağı SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından sorgulanmaya başladı. İşte 2023 EYT maaş farkı e-Devlet sorgulama ekranı...

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  • EYT MAAŞ FARKI e-Devlet sorgulama ekranı EYT maaş farkı ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL yatacak? EYT maaş farkı nedir, kimlere verilecek?

    EYT düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanıp yürülüğe girdi. Bilindiği gibi mart ayı itibarıyla EYT başvurusunda bulunanlar, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ilk EYT emekli maaşını almaya başladı. SGK üzerinden yapılan başvuruların ardından maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar fark ödemesi yapılıyor. Peki, "EYT maaş farkı ne zaman, ne kadar yatacak, EYT maaş farkı nedir?" İşte 2023 EYT maaş farkı ödeme tarihleri...
  • EYT MAAŞ FARKI e-Devlet sorgulama ekranı EYT maaş farkı ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL yatacak? EYT maaş farkı nedir, kimlere verilecek?

    EYT MAAŞ FARKI NEDİR? 

    1 milyon 600 bin müracaat var. 240 bini aşkın işlemleri tamamlanmış emekliliği hak etmiş insan var. 240 bin kişi maaş farklarını hak etmiş olacaklar. 1 milyon 600 bin kişi işlemleri tamamlandıkça peyder pey emekli olacak bunlar da maaş farkı hak edişini elde etmiş olacaktır.

     
  • EYT MAAŞ FARKI e-Devlet sorgulama ekranı EYT maaş farkı ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL yatacak? EYT maaş farkı nedir, kimlere verilecek?

    EYT MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Başvuru yapan 1,6 milyon EYT’liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamında Maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

     
  • EYT MAAŞ FARKI e-Devlet sorgulama ekranı EYT maaş farkı ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL yatacak? EYT maaş farkı nedir, kimlere verilecek?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada “ Maksadımız şu; Mart ayında müracaat edenlerin hepsi Nisan ayında maaşlarını alacaklar. Diyelim ki Nisan’ın başında maaşlarını alamadılar, yetişmedi hiçbir hak kaybı olmadan hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacaklar. İkincisi biz bu fazla mesai ile birlikte çalışmayı hızlandırıyoruz. Tahmin ediyorum Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları Mayıs içerisinde ödenmiş olacak. Biz her ay ortalama 35 bin emekli olan insanımızın emeklilik maaşı bağlanması talebini karşılıyoruz. Rutinimiz bu. Şu anda işlemi tamamlanmış olan insanların sayısı 250 binden fazla. “dedi.
  • EYT MAAŞ FARKI e-Devlet sorgulama ekranı EYT maaş farkı ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL yatacak? EYT maaş farkı nedir, kimlere verilecek?

    EYT MAAŞ FARKI SORGULAMA NASIL YAPILIR? 

    E-Devlet'e giriş yaptıklarında, emekli işlemleri menüsü altında emeklik günlük ödeme kısmı sorgulandığında kısmi ödemeye hak kazandılarsa ne kadar maaş farkı alacaklarını göreceklerdir.

    EYT MAAŞ FARKI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT MAAŞ FARKI e-Devlet sorgulama ekranı EYT maaş farkı ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL yatacak? EYT maaş farkı nedir, kimlere verilecek?

    MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ NASIL ALINACAK?

    EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, toplamda 1,6 milyon kişi SGK'ya başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan 250 bin emeklinin işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte fark ödemeleri yapılmaya başladı. Maaş farklarını vatandaşların nasıl alacağı ise belli oldu.

     
  • EYT MAAŞ FARKI e-Devlet sorgulama ekranı EYT maaş farkı ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL yatacak? EYT maaş farkı nedir, kimlere verilecek?

    Buna göre; Maaş farkı ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla bankalara başvururak maaş farklarını alabilecekler.
  • EYT MAAŞ FARKI e-Devlet sorgulama ekranı EYT maaş farkı ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL yatacak? EYT maaş farkı nedir, kimlere verilecek?

    BAYRAM İKRAMİYESİNDEN EYT'LİLER DE YARARLANACAK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında Emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıklamıştı.

     
  • EYT MAAŞ FARKI e-Devlet sorgulama ekranı EYT maaş farkı ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL yatacak? EYT maaş farkı nedir, kimlere verilecek?

    EYT'DE İLK ÖDEMELER YAPILMAYA BAŞLANDI

    Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler 5 Mart itibarı ile yapılmaya başlandı. Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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