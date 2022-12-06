EYT'de prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada düzenlemeyle 1999 öncesindeki sigortalılık yıl süresi ve prim gün sayısı şartlarının aynen muhafaza edileceğini söyledi.

Buna göre SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lu EYT'lilerin düzenlemeden yararlabilemleri için gerekli pirm gün sayısı ve sigortalılık yılı netleşmiş oldu.

SSK'DA

Kadın SSK'lı çalışan prim gün saysı: 5 bin gün

Erkek SSK'lı çalışan prim gün saysı: 5 bin gün

Kadın SSK'lı çalışan sigortalılık yılı: 20

Erkek SSK'lı çalışan sigortalılık yılı: 25