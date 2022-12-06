Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EYT Meclis'e geliyor! Erken emeklilik fırsatı ve EYT'de başvuru şartları

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinde çalışmaların sonuna gelindi. Düzenleme kısa süre içerisinde Meclis'e geliyor. Öte yandan EYT prim gün sayısı ve sigortalılık yılı ile ilgili detaylar netleşti. Detaylar netleşmekle beraber gözden kaçan erken emeklilik fırsatı da gündeme geldi. İşte EYT'de tüm merak edilen detaylar...

ABONE OL
  • EYT MECLİS'E GELİYOR | EYT'de son durum: Prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı belli oldu! 15 yılda erken emeklilik EYT fırsatı

    EYT'de sona yaklaşıldı! Düzenleme üzerinde çalışamlar bitmek üzere... Taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından Meclis'e gelecek. EYT'nin çıkacağı tarihle ilgili AK Parti'den açıklama geldi. Öte yandan sıkça merak edilen sorular da cevabını bulmaya başladı. İşte EYT'de prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı ile 15 yılda erken emekliliğin yolunu açacak düzenlemenin detayları...
  • EYT MECLİS'E GELİYOR | EYT'de son durum: Prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı belli oldu! 15 yılda erken emeklilik EYT fırsatı

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

    EYT'yle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair yaptığı açıklamada, "Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
  • EYT MECLİS'E GELİYOR | EYT'de son durum: Prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı belli oldu! 15 yılda erken emeklilik EYT fırsatı

    SON TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında külliyede ekonomi toplantısı yapıldı. Toplantının ana gündem maddesi EYT oldu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplantı yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli  ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.
  • EYT MECLİS'E GELİYOR | EYT'de son durum: Prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı belli oldu! 15 yılda erken emeklilik EYT fırsatı

    EYT MECLİS'E GELİYOR

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, merak edilen 'EYT ve sözleşmeli personel' gündemiyle ilgili konuştu.  Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.
  • EYT MECLİS'E GELİYOR | EYT'de son durum: Prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı belli oldu! 15 yılda erken emeklilik EYT fırsatı

    EYT'de prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada düzenlemeyle 1999 öncesindeki sigortalılık yıl süresi ve prim gün sayısı şartlarının aynen muhafaza edileceğini söyledi. 

    Buna göre SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lu EYT'lilerin düzenlemeden yararlabilemleri için gerekli pirm gün sayısı ve sigortalılık yılı netleşmiş oldu.

    SSK'DA

    Kadın SSK'lı çalışan prim gün saysı: 5 bin gün

    Erkek SSK'lı çalışan prim gün saysı: 5 bin gün

    Kadın SSK'lı çalışan sigortalılık yılı: 20

    Erkek SSK'lı çalışan sigortalılık yılı: 25

     
  • EYT MECLİS'E GELİYOR | EYT'de son durum: Prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı belli oldu! 15 yılda erken emeklilik EYT fırsatı

    BAĞ-KUR'DA

    Normal emeklilik kadın 58, erkek 60 yaş ve 9000 prim günü.

    Kısmi emeklilik kadın 60, erkek 62 yaş ve 5400 prim günü

     
  • EYT MECLİS'E GELİYOR | EYT'de son durum: Prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı belli oldu! 15 yılda erken emeklilik EYT fırsatı

    EMEKLİ SANDIĞI'NDA

    Normal emeklilikte kadın 20 yıl (7200 gün), erkek 25 yıl (9000 gün) hizmet

    Kısmi emeklilikte 10 yıl (3600 gün) hizmet ve 60 yaş

     
  • EYT MECLİS'E GELİYOR | EYT'de son durum: Prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı belli oldu! 15 yılda erken emeklilik EYT fırsatı

    EYT'YLE KISMİ EMEKLİLİK FIRSATI

    8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan düzenlemeye göre 3600 prim günü, 15 yıl sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkekelrde 55 yaşını dolduran SSK'lı çalışanlar kısmi emekli olabiliyordu.

    Yine yaş şartları ve sigortalılık yılları aynı olmakla beraber 5 bin 400 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'ular'da kısmi emeklilikten yararlanabiliyordu.
  • EYT MECLİS'E GELİYOR | EYT'de son durum: Prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı belli oldu! 15 yılda erken emeklilik EYT fırsatı

    EYT ile eski düzenlemede elde edilen ancak 8 eylül 1999 sonrası ortadan kalkan tüm hakların geri gelmesi gündeme gelince kısmi emeklilik hakkı da gündeme geldi. EYT ile bu hak tanınırsa 15 yıl sigortalılık erkeklerde 55 kadınlarda 50 yaş şartı ile EYT'den yararlanabilecek SSK'lılar 36000, Bağ-Kur'lular ise 5400 günle kısmş emekli olabilecekler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.