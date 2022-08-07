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EYT Meclis'e geliyor! Uzman isimden 5 senaryo - EYT ne zaman çıkacak?

EYT Meclis'e geliyor! Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'den kimler yararlanabilecek? EYT'de son durumu Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç değerlendirdi. İşte, Kıvanç'ın EYT düzenlemesiyle ilgili sorulara verdiği cevaplar ve düzenlemenin detaylarıyla ilgili öne çıkan 5 ayrı senaryo...

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  • EYT Meclis'e geliyor! Uzman isimden 5 senaryo - EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte EYT'de son durum - VİDEO HABER

    EYT düzenlemesinde öne çıkan soruları ve düzenlemenin detaylarını Habertürk Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç cevapladı. İşte Ahmet Kıvanç'ın EYT düzenlemesinde merak edilen sorulara verdiği cevaplar ve düzenlemeyle ilgili öne çıkan 5 ayrı senaryo...

     
  • EYT Meclis'e geliyor! Uzman isimden 5 senaryo - EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte EYT'de son durum - VİDEO HABER

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul ediliyor. 4447 sayılı kanun emeklilik yaşını kademeli olarak artıran kanun 8 Eylül 1999'da yürürlüğe girdiği için bu tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar EYT'li olarak adlandırılıyor. Düzenleme bir aksaklık olmazsa Aralık veya Ocak ayında TBMM'ye gelecek.
  • EYT Meclis'e geliyor! Uzman isimden 5 senaryo - EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte EYT'de son durum - VİDEO HABER

    EYT DÜZENLEMESİNE KAÇ AYDA BAŞVURULACAK?

    Yasa çıktığında 3 - 5 aydan az bir süre konulmaz. Meclis'te muhalefet partilerinin vermiş olduğu öneriler var. Buralardaki tekliflerde genel olarak 3 aylık başvuru süresi verilmesi şeklinde...

    1999 öncesideki yaş dışında kalan emeklilik koşullarını yerine getirenlerin tarihten itibaren emekli edilmesi. Ne zaman? EYT yasası çıktığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde  emeklilik başvurusunda bulunan çalışanlar düzenlemeden yararlanabilecek. Bu koşulu yerine getiremeyenler bu düzenlemeden yararlanamayacaklar.

     
  • EYT Meclis'e geliyor! Uzman isimden 5 senaryo - EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte EYT'de son durum - VİDEO HABER

    EYT DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

    Birinci seçenek:

    1999 yılındaki koşulları yerine getiren EYT'li SSK'lıların emekli edilmesi... 1999 öncesindeki SSK emekli olma koşullar ne diye bakıyoruz; 3 ayrı seçenek vardı.
    Kadın, 20 yıllık, erkek 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve 5 bin prim gününü tamamlamışsa emekli olabiliyordu.

     
  • EYT Meclis'e geliyor! Uzman isimden 5 senaryo - EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte EYT'de son durum - VİDEO HABER

    İkinci seçenek:

    Bir başka seçenek sigortalılık süresine bakılmaksızın 5 bin prim günü bulunan ve kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanlarınn emekli edilmesi...

     
  • EYT Meclis'e geliyor! Uzman isimden 5 senaryo - EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte EYT'de son durum - VİDEO HABER

    Üçüncü seçenek:

    Pirim gün sayısı 5 bin günden az, ama 3600 günden falza olan kişilerin en az 15 yıllık sigortalı olma koşuluyla kadınların 50 erkeklerin 55 yaşında emekli edilmesi...

     

     
  • EYT Meclis'e geliyor! Uzman isimden 5 senaryo - EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte EYT'de son durum - VİDEO HABER

    Dördüncü seçenek:

    Bir başka formül ise pirim gününü tamamlayan herkesin emeklilik yaşında belirli bir indirim yapılması söz konusu

    Kadınlarda 7 bin 200 erkekelerin ise 9 bin iş gününü tamamlayanların emekli edilmesi...

     

     
  • EYT Meclis'e geliyor! Uzman isimden 5 senaryo - EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte EYT'de son durum - VİDEO HABER

    Beşinci seçenek:

    Asgari pirim süresini tamamış yani 5 binden 5 bin 900'e kadar olan prim sayısını tamalamış işsizlerin erken emekli edilmesi; şuan ki emekli yaşına gelene kadar ise emekli aylığında indirim yapılması...

     

    Ancak tüm bu senaryolar EYT düzenlemesinin netleşmesiyle birlikte kesinlik kazanacak.

     

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