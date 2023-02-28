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EYT Meclis gündeminde! 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

EYT düzenlemesi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclis'ine çevrildi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemeden yararlanacak olan 2 milyon 250 bin vatandaşın gündeminde EYT emeklilik şartları yer alıyor. Sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre kademeli prim günü sayısı, 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’ne tabi EYT’lilerin emekliliğinde ise kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9000 prim gün şartı aranacak. İşte, 2023 EYT şartları...

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  • EYT ŞARTLARI 2023 | EYT ile emeklilik şartları netleşti: Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

    EYT son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanların gündeminde yer alıyor.  Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından TBMM çalışmalarına ara vermişti. 28 Şubat Salı günü açılacak olan Meclis'in gündeminde EYT düzenlemesi yer alacak. Meclis Genel Kurulu'na sunulan EYT kanun teklifi onaylanarak yasalaşacak. İlk etapta düzenlemeden yararlanacak olanlar EYT şartlarını yakından takip ediyor. İşte, 2023 EYT ile emeklilik şartları...
  • EYT ŞARTLARI 2023 | EYT ile emeklilik şartları netleşti: Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

    TBMM ÇALIŞMALARINA ARA VERDİ!

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
  • EYT ŞARTLARI 2023 | EYT ile emeklilik şartları netleşti: Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

    MECLİS'İN GÜNDEMİ EYT

    EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un “ilk gündem maddelerinden biri” olması bekleniyor.

    Meclis Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanıyor. Sonrasında EYT'nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
  • EYT ŞARTLARI 2023 | EYT ile emeklilik şartları netleşti: Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

    EYT SON DURUM AÇIKLAMASI "SALI GÜNÜ BİTİREBİLİRİZ"

    Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle ara verdiği çalışmalarına 28 Şubat Salı günü devam ediyor. İlk gündem maddelerinin EYT olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" ifadelerini kullandı.
  • EYT ŞARTLARI 2023 | EYT ile emeklilik şartları netleşti: Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

    EYT DÜZENLEMESİ 5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR!

    Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımız bu konunun çözülmesi talimatı çerçevesinde çalışmaları ortaya koyduk, bu teklifimizi en son Cuma günü yapılan müzakereler sonucunda kanunda en son şekli teklife dönüştürülmüş oldu. Bu teklifi TBMM'ye sunduk. Şunu ifade etmek isterim ki, evvel emirde 2 milyon 250 bin çalışanımızı 2023 yılında doğrudan etkileyen yaklaşık 5 milyon çalışanımıza bu konuda dokunan ve onların durumlarına dönük bir düzenlemeyi ihtiva eden bu önemli tarihi reforma sağlam bir iradeyle bütün milletimizin derdiyle dertlenen, bütün toplum kesimlerine olumlu dokunuşlarla refah seviyesini yükseltmeye büyük bir ekonomik sıçrayışa başarılı bir bütçe yönetimine imza atan milli ekonomi modeliyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a buradan teşekkürlerimi arz ediyorum." dedi.
  • EYT ŞARTLARI 2023 | EYT ile emeklilik şartları netleşti: Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

    BAŞLANGIÇ TARİHİNE GÖRE KADEMELENDİRİLECEK

    Dört maddeden oluşan teklifin gerekçesinde, 9 Eylül 1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4447 Sayılı Kanun ile yaş ve prim ödeme gün sayısı koşullarının işe başlangıç tarihlerine göre kademelendirildiği vurgulandı.

    Yapılan düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların ve 9 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamakla birlikte borçlanma ile sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 ve öncesine taşıyanların “mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılmasının” amaçlandığı belirtildi.
  • EYT ŞARTLARI 2023 | EYT ile emeklilik şartları netleşti: Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

    4447 Sayılı Kanun ile normal emeklilik için kademeli yaş ve prim günü artırıldı, kısmi emeklilik için ise kademeli yaş artışına gidildi.Daha önce yapılan açıklamalarda EYT’lilere 8 Eylül 1999 tarihindeki koşullar ile emeklilik hakkı verileceği belirtildiği için kamuoyunda SSK’lıların 5000 prim günü ile emekli olacağı beklentisi oluştu. TBMM’ye sunulan teklifte ise sadece normal emeklilik ile ilgili mevcut yaş şartının kaldırılması, 4447 Sayılı Kanun ile getirilen kademeli prim gününün aynen bırakılması öngörüldü. Kısmi emeklilik ile ilgili hükümlerde değişiklik yapılmadı. Şimdi teklifin ayrıntılarına geçebiliriz.
  • EYT ŞARTLARI 2023 | EYT ile emeklilik şartları netleşti: Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

    5000 İLE 5975 ARASINDA DEĞİŞEN PRİM GÜNÜ

    SSK’lı EYT’liler, sigorta başlangıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim gününü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini doldurmuşlarsa hemen emekli olabilecekler.

    Emekli sandığı ve BAĞ-KUR’lu EYT’liler ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü doldurmuşlar ise yasa çıktığı andan itibaren emeklilik dilekçesi verebilecekler.
  • EYT ŞARTLARI 2023 | EYT ile emeklilik şartları netleşti: Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

    Örneğin sigortalı çalışmaya 24 Mayıs 1987 – 23 Mayıs 1988 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kadın ile 24 Mayıs 1982 – 23 Kasım 1983 tarihleri arasında başlayan erkeklerden 5150 prim gününü tamamlamış olanlar hemen emeklilik başvurusunda bulunabilecekler. Bu süreyi tamamlamamış olanlar ise prim gününü tamamladıktan sonra başvuru yapabilecek.

    Sigortalı çalışmaya 24 Mayıs 1999 – 8 Eylül 1999 tarihleri arasında başlayan kadınlardan ve 24 Kasım 1998 – 8 Eylül 1999 tarihleri arasında başlayan erkeklerden ise 5975 prim gününü tamamlamaları istenecek. Ayrıca kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor. SSK’lı EYT’li tüm kadınlar 20 yıl sigortalılık süresini doldurdu. Erkekler ise en geç 2024 yılında 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayacaklar.
  • EYT ŞARTLARI 2023 | EYT ile emeklilik şartları netleşti: Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

    EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

    8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.
  • EYT ŞARTLARI 2023 | EYT ile emeklilik şartları netleşti: Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

    SSK EYT emeklilik şartlar şu şekilde;

    5.000 gün primi tamamlamak,

    Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak
  • EYT ŞARTLARI 2023 | EYT ile emeklilik şartları netleşti: Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

    Bağ-Kur EYT şartları ise şu şekilde;

    Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

    Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

    Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.
  • EYT ŞARTLARI 2023 | EYT ile emeklilik şartları netleşti: Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları neler?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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