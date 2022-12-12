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EYT'de kritik gün geldi! Merak edilen sorular Beştepe'de yanıt bulacak

EYT düzenlemesinde sona gelindi. Düzenlemeyle ilgili merak edilen soruların bugün Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı sonrasında netleşmesi bekleniyor. İşte EYT gündemiyle ilgili son gelişmeler...

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  • EYT SON DAKİKA: Beştepe'de kritik gün! EYT'de yaş şartı olacak mı, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta?

    EYT'de kritik gün geldi! Haziran ayı başından beri süren açlışmalar netecisinde bugünkü Kabine Toplantısı sonrası düzenlemenin son halinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Düzenlemeyle ilgili en çok merak edilenler arasında ise "EYT'de yaş şartı olacak mı, staj sigortası başlangıç sayılacak mı?" soruları yer alıyor. Peki, EYT açıklaması ne zaman yapılacak? İşte emrak edilend etaylar...
  • EYT SON DAKİKA: Beştepe'de kritik gün! EYT'de yaş şartı olacak mı, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta?

    EYT AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

    EYT konusunda ele alınmasının beklendiği Kabine Toplantısı bugün saat 15.30'da başlayacak. Toplantı sonrası açıklamanın saat 18.00 - 20.00 arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. 
  • EYT SON DAKİKA: Beştepe'de kritik gün! EYT'de yaş şartı olacak mı, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta?

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    TBMM Bütçe förüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesini Ocak ayı önvcesinde Meclis'e getirmeyi hedefelediklerini söyledi. Bakan Bilgin'in hedefi gerçekleşirse düzenleme yılbaşından önce yasalaşmış oalcak. 

    İşte Bakan Bilgin'in açıklaması:

    "İşveren, 'Benim çalışanlarım kıdemli, tecrübeli, iş tecrübesi ve becerisi gelişmiş adamlar. Biz bunları kaybetmek istemeyiz ama bize bir de mali yükü var. Bunu nasıl yapacağız, bu süreci nasıl yöneteceksiniz?' diyor. Bize çeşitli tekliflerde bulunuyorlar. Şunu da öteleyin, bunu da öteleyin... Bir de çalışmanın teknik bölümüyle ilgili problemler var. 1999 öncesi işe girenlerle ilgili bizde dijital ortamlarda kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki ben bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, inşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz.
  • EYT SON DAKİKA: Beştepe'de kritik gün! EYT'de yaş şartı olacak mı, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta?

    EYT'DE YAŞ ŞARTI KALKACAK MI?

    8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan düzenlemeye göre SSK'lılar 5 bin prim günü ve 20 yıl (kadınlar için) - 25 yıl (erkekler için) sigortalılık süresiyle emekli olabiliyorlardı. Bağ-Kur'lular ise 9 bin prim günü (erkekler için ) - 7 bin 500 prim günü (kdınlar için) olma hakkını elde ediyordu.

     
  • EYT SON DAKİKA: Beştepe'de kritik gün! EYT'de yaş şartı olacak mı, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta?

    Ancak 8 Eylül 1999 sonrası getirilen son düzenlmeyle Bağ-Kur'lu ve SSK'lı çalışanlar için bu şartlara ilaveten kadınlarda 58 yaşını, erkeklerde de 60 yaşını doldurma şartı getirildi. Bu şartın gelmesiyle de mevcut durumda sigortalı olanlar EYT'li olmuş oldu.

    Yeni düzenleme ile EYT'de yaş şartının düşürüleceği mi yoksa tamamen kalkıp kalmayacağının ise bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası netleşmesi bekleniyor.
  • EYT SON DAKİKA: Beştepe'de kritik gün! EYT'de yaş şartı olacak mı, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta?

    PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞMİYOR

     Şimdi bu yaşi şartı kalkıyor. Bakan Vedat Bilgin'in üzerini net bir şekilde çizerek verdiği bilgiye göre ise prim gün sayıları değişmiyor.
  • EYT SON DAKİKA: Beştepe'de kritik gün! EYT'de yaş şartı olacak mı, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta?

    STAJ SİGORTASI EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

     Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak.
  • EYT SON DAKİKA: Beştepe'de kritik gün! EYT'de yaş şartı olacak mı, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta?

    EYT'YLE KISMİ EMEKLİLİK FIRSATI

    8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan düzenlemeye göre 3600 prim günü, 15 yıl sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkekelrde 55 yaşını dolduran SSK'lı çalışanlar kısmi emekli olabiliyordu.

    Yine yaş şartları ve sigortalılık yılları aynı olmakla beraber 5 bin 400 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'ular'da kısmi emeklilikten yararlanabiliyordu.
  • EYT SON DAKİKA: Beştepe'de kritik gün! EYT'de yaş şartı olacak mı, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta?

    EYT ile eski düzenlemede elde edilen ancak 8 eylül 1999 sonrası ortadan kalkan tüm hakların geri gelmesi gündeme gelince kısmi emeklilik hakkı da gündeme geldi. EYT ile bu hak tanınırsa 15 yıl sigortalılık erkeklerde 55 kadınlarda 50 yaş şartı ile EYT'den yararlanabilecek SSK'lılar 36000, Bağ-Kur'lular ise 5400 günle kısmş emekli olabilecekler.

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