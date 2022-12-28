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EYT düzenlemesinde kritik gün! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar açıklamasında!

EYT son dakika haberi… EYT yasası için beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birazdan yapılacak olan düzenleme ile EYT düzenlemesinin detayları belli olacak. EYT yaş şartı, staj sigortası ve diğer birçok konunun Erdoğan’ın açıklaması ile netlik kazanması bekleniyor.

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  • SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT’yi canlı yayında açıklıyor! EYT yasası açıklandı mı, son durum nedir ve yaş şartı belli oldu mu? - Emeklilikte Yaşa Takılanlar

    EYT son dakika haberi… Uzun bir süredir gündemin önemli başlıklarından olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüm buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT yasası ile ilgili detayları birazdan kamuoyuna duyuracak. Hatırlanacağı gibi Erdoğan, EYT düzenlemesinin yeni yıla kalmadan tamamlanacağını duyurmuştu. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları belli oldu mu?

    EYT ŞARTLARI NE OLACAK?

    Beştepe'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için bugün zirve yapılıyor. Zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. İşte, EYT son dakika bilgileri

     
  • SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT’yi canlı yayında açıklıyor! EYT yasası açıklandı mı, son durum nedir ve yaş şartı belli oldu mu? - Emeklilikte Yaşa Takılanlar

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI YAYINDA AÇIKLAYACAK!

    Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için zirve yapılıyor. Zirve sonrasında saat 19.45'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapılması bekleniyor.

    EYT AÇIKLAMASI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT’yi canlı yayında açıklıyor! EYT yasası açıklandı mı, son durum nedir ve yaş şartı belli oldu mu? - Emeklilikte Yaşa Takılanlar

    MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR!

    Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin pazartesi günü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada düzenlemenin 1 hafta içerisinde açıklanacağını bildirmişti.

    Önceki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da ''Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız'' açıklamasında bulunmuştu.

    İki hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gündeme dair soruları yanıtlamış "Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek'' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" ifadesini kullanmıştı.
  • SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT’yi canlı yayında açıklıyor! EYT yasası açıklandı mı, son durum nedir ve yaş şartı belli oldu mu? - Emeklilikte Yaşa Takılanlar

    BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE NELER SÖYLEMİŞTİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası yaş şartı sınırına ilişkin olarak "En kapsamlı düzenlemenin yapılacağında kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

    3 temel kriter olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler olduğunu ifade etti. 8 Eylül 1999 yılı öncesi işe girenleri kapsadığını fakat o zamanlar dijital ortamda kayıt sistemlerinin bulunmadığına dikkat çekti.

    Tüm bunları organize etmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Bilgin, kapsamının tamamlanması halinde Meclis’le paylaşılacağını ifade etti. Bakan Bilgin “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis’le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın.” dedi.

    VERİLERİ PAYLAŞMIŞTI

    Bakan Bilgin'in paylaştığı son verilere göre EYT'li sayısı aralık ayının başında 1 milyon 900 bin idi. Ocak başında rakamın 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Bunun Yaklaşık 400 binini memur, 480 binini BAĞKUR'lular oluşturuyor. Diğerlerinin çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişinin ise işi yok ve yaşı bekliyor.
  • SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT’yi canlı yayında açıklıyor! EYT yasası açıklandı mı, son durum nedir ve yaş şartı belli oldu mu? - Emeklilikte Yaşa Takılanlar

    EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı bir televizyona programında yaş şartı sorularına da yanıt vermişti. Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş aralığının ihtimal dahilinde olduğunu ve henüz netlik kazanmadığını açıklamıştı. 

    PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞMİYOR

    Şimdi bu yaş şartı kalkıyor. Bakan Vedat Bilgin'in üzerini net bir şekilde çizerek verdiği bilgiye göre ise prim gün sayıları değişmiyor. 
  • SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT’yi canlı yayında açıklıyor! EYT yasası açıklandı mı, son durum nedir ve yaş şartı belli oldu mu? - Emeklilikte Yaşa Takılanlar

    EYT'YLE KISMİ EMEKLİLİK FIRSATI

    8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan düzenlemeye göre 3600 prim günü, 15 yıl sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkekelrde 55 yaşını dolduran SSK'lı çalışanlar kısmi emekli olabiliyordu.

    Yine yaş şartları ve sigortalılık yılları aynı olmakla beraber 5 bin 400 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'ular'da kısmi emeklilikten yararlanabiliyordu. EYT ile eski düzenlemede elde edilen ancak 8 eylül 1999 sonrası ortadan kalkan tüm hakların geri gelmesi gündeme gelince kısmi emeklilik hakkı da gündeme geldi. EYT ile bu hak tanınırsa 15 yıl sigortalılık erkeklerde 55 kadınlarda 50 yaş şartı ile EYT'den yararlanabilecek SSK'lılar 36000, Bağ-Kur'lular ise 5400 günle kısmş emekli olabilecekler.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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