BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE NELER SÖYLEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası yaş şartı sınırına ilişkin olarak "En kapsamlı düzenlemenin yapılacağında kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

3 temel kriter olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler olduğunu ifade etti. 8 Eylül 1999 yılı öncesi işe girenleri kapsadığını fakat o zamanlar dijital ortamda kayıt sistemlerinin bulunmadığına dikkat çekti.

Tüm bunları organize etmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Bilgin, kapsamının tamamlanması halinde Meclis’le paylaşılacağını ifade etti. Bakan Bilgin “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis’le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın.” dedi.

VERİLERİ PAYLAŞMIŞTI

Bakan Bilgin'in paylaştığı son verilere göre EYT'li sayısı aralık ayının başında 1 milyon 900 bin idi. Ocak başında rakamın 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Bunun Yaklaşık 400 binini memur, 480 binini BAĞKUR'lular oluşturuyor. Diğerlerinin çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişinin ise işi yok ve yaşı bekliyor.