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EYT son dakika: Düzenleme Meclis'e geliyor! Bakan Bilgin'den en yeni ve net EYT açıklaması

EYT düzenlemesi son dakika... Yıllardır beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmalar hız kazandı. Nihayet Bakan Bilgin'den son dakika açıklama geldi. Bakan, yaptığı açıklamada düzenlemenin Meclis'e geleceği müjdesini verdi. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

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  • TARİH VERİLDİ! EYT yasası son dakika: Düzenleme Meclis'e geliyor! Bakan Bilgin'den en yeni ve net açıklama! 2022 EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmalar hız kazandı. Düzenleme Meclis'e geliyor. Müjdeyi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? İşte Bakan Bilgin'in açıklaması...
  • TARİH VERİLDİ! EYT yasası son dakika: Düzenleme Meclis'e geliyor! Bakan Bilgin'den en yeni ve net açıklama! 2022 EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
  • TARİH VERİLDİ! EYT yasası son dakika: Düzenleme Meclis'e geliyor! Bakan Bilgin'den en yeni ve net açıklama! 2022 EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

    Bakan Bilgin şu sözleri kullandı:

    "Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek."
  • TARİH VERİLDİ! EYT yasası son dakika: Düzenleme Meclis'e geliyor! Bakan Bilgin'den en yeni ve net açıklama! 2022 EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

    TARİH BELLİ OLDU!

    "Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" diyen Bakan Bilgin, "Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

     
  • TARİH VERİLDİ! EYT yasası son dakika: Düzenleme Meclis'e geliyor! Bakan Bilgin'den en yeni ve net açıklama! 2022 EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

    OLASI EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

    Olası EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesinde emekli sigortası primlerini ödemeye başlayan ve toplamda 15 yıl çalışma süresi ve 3600 prim gününü tamamlayan ancak emekli olmak için yaş sınırını bekleyenler, EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler. 

    EYT ile ilgili dikkat çeken son açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş EYT ile ilgili şunları söyledi:

    Orada da (EYT) çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır.
  • TARİH VERİLDİ! EYT yasası son dakika: Düzenleme Meclis'e geliyor! Bakan Bilgin'den en yeni ve net açıklama! 2022 EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NEDİR, ŞARTLARI NELER?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

    8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.
  • TARİH VERİLDİ! EYT yasası son dakika: Düzenleme Meclis'e geliyor! Bakan Bilgin'den en yeni ve net açıklama! 2022 EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

    8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

    BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödeqnerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

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