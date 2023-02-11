EYT konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. EYT düzenlemesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, Resmi Gazete'de yayınlanıp, yasalaşacağı tarihe ilişkin hükümet kanadından gelecek açıklamalar bekleniyor. Peki, "EYT ne oldu, ertelendi mi, ne zaman çıkacak, hangi tarihte yasalaşacak?" İşte EYT'de son durum...