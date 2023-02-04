EYT'DEN KAÇ KİŞİ ETKLENECEK?

EYT ile ilgili yaptığı açıklamada detaylara değinen Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şu şekilde açıkladı:

4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin.