Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT yaşanan son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı kritik EYT açıklaması heyecan yarattı. Yaklaşık 5 milyon kişiyi etkileyecek EYT yasasında tek bir formül üzerinde durulurken meclisin gündemine ne zaman geleceği merak konusu oldu. Peki EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte EYT yaşanan son durum gelişmeleri...

ABONE OL
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    EYT yasası ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati twitter hesabından yaptığı paylaşım EYT yasasını bekleyenlerde heyecan yaratırken, konuya ilişkin aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise yıl sonuna vurgu yaptı. Peki EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte milyonlarca vatandaş tarafından beklenen EYT yasasında yaşanan son dakika gelişmelerini sizler için derledik...
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    BAKAN NUREDDİN NEBATİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

    BAKAN BİLGİN' DEN EYT AÇIKLAMASI 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    AŞAMALI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

    Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    EYT SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

    Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas Habertürk TV'de EYT hakkında açıklamalarda bulundu. "EYT sorununun çözümü bütçeden kaynak ayırmayla veya hazinenin borçlanmasıyla çözülebilir." ifadelerini kullanan Yavuz Barlas ayrıca EYT için ince bir hesap gerektiğini belirtti.
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    EYT NEDİR?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor. Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor. EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.

    8 EYLÜL 1999’DA YAŞ KOŞULU GETİRİLDİ

    4447 Sayılı Kanun’la, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlarda emeklilik yaşı 7000 prim günüyle kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlara ise yaş koşulu getirildi ve prim günleri kademeli artırıldı.

    Buna göre, sigortalı çalışmaya 9 Eylül 1999 tarihinde başlayan erkek 7000 prim günüyle 60 yaşında emekli olabilir iken, 8 Eylül 1999 tarihinde çalışmaya başlayan erkek 5975 prim günüyle 58 yaşında; 23 Kasım 1998 tarihinde çalışmaya başlayan erkek ise 5900 prim günüyle 57 yaşında emekli olabilecek.
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul ediliyor. 4447 sayılı kanun emeklilik yaşını kademeli olarak artıran kanun 8 Eylül 1999'da yürürlüğe girdiği için bu tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar EYT'li olarak adlandırılıyor. Düzenleme bir aksaklık olmazsa Aralık veya Ocak ayında TBMM'ye gelecek.
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    EYT DÜZENLEMESİNE KAÇ AYDA BAŞVURULACAK?

    Yasa çıktığında 3 - 5 aydan az bir süre konulmaz. Meclis'te muhalefet partilerinin vermiş olduğu öneriler var. Buralardaki tekliflerde genel olarak 3 aylık başvuru süresi verilmesi şeklinde...

    1999 öncesideki yaş dışında kalan emeklilik koşullarını yerine getirenlerin tarihten itibaren emekli edilmesi. Ne zaman? EYT yasası çıktığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde  emeklilik başvurusunda bulunan çalışanlar düzenlemeden yararlanabilecek. Bu koşulu yerine getiremeyenler bu düzenlemeden yararlanamayacaklar.
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    EYT'LİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLECEK?

    "Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" diyen Bakan Bilgin, "Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    EYT DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

    Birinci seçenek:

    1999 yılındaki koşulları yerine getiren EYT'li SSK'lıların emekli edilmesi... 1999 öncesindeki SSK emekli olma koşullar ne diye bakıyoruz; 3 ayrı seçenek vardı.
    Kadın, 20 yıllık, erkek 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve 5 bin prim gününü tamamlamışsa emekli olabiliyordu.

    İkinci seçenek:

    Bir başka seçenek sigortalılık süresine bakılmaksızın 5 bin prim günü bulunan ve kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanlarınn emekli edilmesi.
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    Üçüncü seçenek:

    Prim gün sayısı 5 bin günden az, amaa 3600 günden falza olan kişilerin en az 15 yıllık sigortalı olma koşuluyla kadınların 50 erkeklerin 55 yaşında emekli edilmesi.

    Dördüncü seçenek:

    Bir başka formül ise pirim gününü tamamlayan herkesin emeklilik yaşında belirli bir indirim yapılması söz konusu. Kadınlarda 7 bin 200 erkekelerin ise 9 bin iş gününü tamamlayanların emekli edilmesi.
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    Beşinci seçenek:

    Asgari pirim süresini tamamış yani 5 binden 5 bin 900'e kadar olan prim sayısını tamalamış işsizlerin erken emekli edilmesi; şuan ki emekli yaşına gelene kadar ise emekli aylığında indirim yapılması.

    Ancak tüm bu senaryolar EYT düzenlemesinin netleşmesiyle birlikte kesinlik kazanacak.
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    PRİMLERİN YETMEMESİ DURUMUNDA NE OLACAK?

    Primlerinde eksik olanlar için iki seçenek üzerinde duruluyor. Birincisi, primi eksik olanların primlerini tamamladıktan sonra emeklilik hakkı kazanmalarıyken ikincisi ise primleri borçlanma yöntemi ile tamamlamaları olacak.

     
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    BORÇLANMA İMKANI SAĞLANIR MI?

    9 Eylül 1999 tarihi ve sonrasında sigortalı olan askerlik borçlanması ile işe giriş yapanlar EYT'li sayılma talebinde bulunuyor. Staj sigortasının işe girişte başlangıç olarak kabul edilip edilmeyeceği merak konusu olurken bu sürelere borçlanma imkanı verilmesi talep ediliyor.

    Bu bağlamda 9 Eylül 199 tarihi öncesinde stajını yapmış fakat çalışmaya daha sonra başlamış olanlar EYT kapsamıa girebilecek. 4 ekim 2000 tarihi öncesinde vergi ve oda kaydı bulunan ve Bağ-;Kur kaydı olmayan esnafların da geriye dönük borçlanma talebi bulunuyor.
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    EYT'DE YAŞ ŞARTI AŞAĞI ÇEKİLİR Mİ?

    Sigortalı gün sayısını dolduran ve yaşı bekleyenler için bekleme süresinin 2-3 yıla düşürülmesi formülleri seçenekler arasında yer alırken yaş sınırı konulması da gündemde yer alıyor. Daha önce konuyla ilgili 50 yaş formülü gündemde yer alırken bu formülün uygulanması halinde 9 Eylül 199 tarihi öncesinde sigortalı olan, yıl şartını ve prim ödemelerini tamamlayanlar 50 yaşını geçtiktan sonra emekli olabilecekler. 
  • EYT son dakika gelişmesi | Bakan açıkladı: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne olacak?

    EYT KONUSUNDA HÜKÜMETİN TAVRI NE, OLASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NELER?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin durumuyla ilgili ilk olarak 4 Temmuz'da "Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." açıklamasını yapmıştı.

    Bakan Bilgin'in bu ifadeleri EYT'lileri umutlandırırken, kamuoyu EYT sorunuyla ilgili somut adımlar beklemeye başladı. Sonraki süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu.

    Kamuoyunda, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülmesi, aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi, erkeklerde 9000, kadınlarda 7200 prim gün sayısını yerine getirenlerde yaş koşulunun aranmaması gibi senaryolar konuşuluyor. Bu konudaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.