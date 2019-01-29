EYT Son dakika gelişmesi!

EYT son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Prim gün sayısını doldurmuş fakat yaşı bekleyen vatandaşlar erken emeklilik yolunu arıyor. Heyecanla beklenen EYT kanun tekliği geçtiğimiz günlerde Meclis'te görüşüldü fakat CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Dürer'in hazırlayıp meclise sunduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi AK Parti'nin oyları ile reddedildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise konuyla ilgili açıklama yaptı.
EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz haftalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili bir son dakila açıklaması yaparak, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar için şu açıklamayı yaptı: "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında bu uygulama var. Bu başlık altında bir dernek var. Bu derneğin başındaki kişinin durumu bile sosyal güvenliğin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının kanıtı. 1992'de sisteme kayıt olmuş. Bu hanımefendi eski sistemde 38 yaşında emekli olacaktı. Bu hanımefendi 2022'de 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayacak. Sadece emekli maaşı için bu yaşı beklemesi gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp, 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Buna hiçbir ülke dayanamaz. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı bulmadığı dönemde 40 yaşında emekli olmanın belki izahı vardı. Ama bugün ülkemizde 78 yaş ortalama ömrü. Bugün ortalama emeklilik yaşı 52'dir. Bu AB'de 65'tir. Türkiye yeni yeni 65 yaş sınırına çıkmaya çalışıyor. Bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor. Bunun yıllık maliyeti 26 milyar liradır. Toplamda bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Biz böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı, milletimize soruyorum. Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez. Sosyal güvelik sistemimizi yeni bir batağın içine niye sürükleyelim? Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım."
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR AÇIKLAMASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi verdiklerine, ilgili komisyonun olağanüstü toplanmasını istediklerine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde bu konuyu Genel Kurul gündemine getireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu konuda hangi partinin samimi, hangisinin samimi olmadığının, ak ile karanın Genel Kurulda görüleceğini dile getirdi.
2019 yılı Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler geldikçe haberimizde güncellenecektir.
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