ASGARİ ÜCRET ZAMMI EYT’DE MALİYETİ KARŞILADI

ETY’de son duruma ilişkin Habertürk TV’ye konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete gelen yüzde 54’lük zam ile EYT’nin maliyetinin de çözülmüş olduğunu ifade ederek, "EYT’nin bir maliyeti yok. Yaklaşık 8-9 milyon çalışanın aylıklarına yüzde 54’lük bir zam yapıldı. Toplamda devletin sigorta primi ve vergileri yaklaşık aylık olarak 28 milyar daha arttı. Asgari ücret zammı da hemen sigorta primlerine yansıyor. Bu durumda yük özel sektörün üzerine yıkılacak gibi gözüküyor ama onlar da fiyatlarına, hizmetlerine zam yapacak. 1,5 milyon emeklinin maliyeti 8,5 milyar TL. Asgari ücretin artışı ile EYT’nin maliyeti kendiliğinden çıktı" diye yorumda bulundu.