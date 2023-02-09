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EYT son durum: Meclis'te konuşulması bekleniyor! EYT ne zaman yasalaşacak?

EYT son dakika haberleri ve açıklamaları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş şartının kaldırıldığını duyurmuştu. Son olarak EYT şartları da kesinleşti. Buna göre; EYT'de prim gününü dolduran vatandaşlarımız emekli olabilecek. EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Komisyondan geçmesinin ardından gözler EYT Meclis Genel Kurulu görüşmelerine çevrildi. Meclis görüşmelerinin ardından da EYT Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yasalaşacak. İşte 9 Şubat 2023 EYT son durum...

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  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te konuşulması bekleniyor! Kadın-erkek EYT şartları neler, prim günü kaç? EYT ne zaman çıkacak ve yasalaşacak?

    Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının ne zaman çıkacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı.  EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda konuşulması bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Milli yas ilan edildi ve Meclis çalışmalarına ara verdi. EYT düzenlemesinin depremin yaralarının sarılmasının ardından yeniden görüşülmesi bekleniyor. İşte EYT son durum...
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te konuşulması bekleniyor! Kadın-erkek EYT şartları neler, prim günü kaç? EYT ne zaman çıkacak ve yasalaşacak?

    EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te konuşulması bekleniyor! Kadın-erkek EYT şartları neler, prim günü kaç? EYT ne zaman çıkacak ve yasalaşacak?

    EYT'DE ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI

    EYT düzenlemesi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te konuşulması bekleniyor! Kadın-erkek EYT şartları neler, prim günü kaç? EYT ne zaman çıkacak ve yasalaşacak?

    AK PARTİ TARİH VERDİ

    EYT taslağının TBMM Başkanlığı'na sunulması sırasında konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu düzenlemenin en geç 8 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşmasını beklediklerini söyledi.
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te konuşulması bekleniyor! Kadın-erkek EYT şartları neler, prim günü kaç? EYT ne zaman çıkacak ve yasalaşacak?

    EYT'DEN KAÇ KİŞİ ETKLENECEK?

    EYT ile iligli yaptığı açıklamada detaylara değinen Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şu şekilde açıkladı:

    - 4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin.
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te konuşulması bekleniyor! Kadın-erkek EYT şartları neler, prim günü kaç? EYT ne zaman çıkacak ve yasalaşacak?

    - Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip.
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te konuşulması bekleniyor! Kadın-erkek EYT şartları neler, prim günü kaç? EYT ne zaman çıkacak ve yasalaşacak?

    - Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.
  • EYT SON DAKİKA | Meclis'te konuşulması bekleniyor! Kadın-erkek EYT şartları neler, prim günü kaç? EYT ne zaman çıkacak ve yasalaşacak?

    - Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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