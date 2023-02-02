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EYT'de sona gelindi! Düzenleme bugün Komisyon'a sunuluyor

EYT düzenlemesi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Hatırlanacağı gibi hafta başında taslak milletvekillerinin imzasına açılmış ardından da yasa teklifi olarak TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Bugün ise Meclis Başkanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda teklifin Komisyon'da görüşülmesine geçilecek. Görüşmelerin ardından EYT'nin yasalaşması için iki aşama kalacak. İşte EYT'de son durum...

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  • EYT son durum: 3. AŞAMA BUGÜN! Görüşmeler başlıyor, EYT ne zaman çıkacak?

    EYT düzenlemesinde sona yaklaşılıyor. EYT'lilerin heyecanla beklediği Meclis süreci hafta başı itibarıyla başladı. EYT yasa tasalağı önce milletvekli imasına açıldı. İmza sürecinin tamamlanmasıyla yasa teklifi niteliği kazanan düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Başkanlığın belirlediği takvim doğrultusunda EYT düzenlemesini içeren yasa teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Görüşmeler sonunda teklifin komisyondan geçmesi ve haftaya Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? İşte EYT'de son durum...
  • EYT son durum: 3. AŞAMA BUGÜN! Görüşmeler başlıyor, EYT ne zaman çıkacak?

    EYT'DE ÜÇÜNCÜ AŞAMA

    EYT düzenlemesi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca muhalefet partilerinin de itirazlarını belirtmekle beraber düzenlemenin geneliyle ilgili büyük oranda itirazları bulunmuyor. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kalmış olacak.

     
  • EYT son durum: 3. AŞAMA BUGÜN! Görüşmeler başlıyor, EYT ne zaman çıkacak?

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesi durumunda haftaya TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Planlanan takvimde bir aksaklık olmaması halinde görüşmelere 7 Şubat Salı günü geçilmesi ve en kısa süre içerisinde onaylanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Meclis Genel Kurulu'ndan geçen teklifi imzalaması ve Resmi Gazete'de yasal değişikliğin yayınlanmasının ardından EYT resmen yürürlüğe girmiş olacak.

     
  • EYT son durum: 3. AŞAMA BUGÜN! Görüşmeler başlıyor, EYT ne zaman çıkacak?

    AK PARTİ TARİH VERDİ

    EYT taslağının TBMM Başkanlığı'na sunulması sırasında konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu düzenlemenin en geç 8 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

     
  • EYT son durum: 3. AŞAMA BUGÜN! Görüşmeler başlıyor, EYT ne zaman çıkacak?

    EYT'DEN KAÇ KİŞİ ETKLENECEK?

    EYT ile iligli yaptığı açıklamada detaylara değinen Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şu şekilde açıkladı:

    - 4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin.

     
  • EYT son durum: 3. AŞAMA BUGÜN! Görüşmeler başlıyor, EYT ne zaman çıkacak?

    - Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip.

     
  • EYT son durum: 3. AŞAMA BUGÜN! Görüşmeler başlıyor, EYT ne zaman çıkacak?

    - Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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