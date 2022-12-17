Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, bu yıl tamamlanmadan çalışmaların sonuçlandırılacağını söyledi. Erdoğan, “Hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen hafta TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde EYT düzenlemesinin gecikme sebeplerini anlatırken, 1999 yılında kayıt sistemleri dijital ortamda olmadığı için bazı çalışanların evraklarının kaybolduğunu, bunları organize etmeye çalıştıklarını söyledi. Bilgin, ocak ayından önce çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

EYT ile ilgili yasa teklifinin yıl bitmeden TBMM’ye sunulması hedefleniyor. Bakan Bilgin daha önceki açıklamasında, yaş şartı aranmadığında prim günü ve sigortalılık süresini dolduranların emekli edilmeleri halinde 1,5 milyon kişinin hemen emekli olabileceğini söyledi. Sonraki açıklamalarında ise bu rakamın 1,8 milyona ulaştığını belirtti.