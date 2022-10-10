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Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT kimleri kapsayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, EYT son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, düzenlemeden kaç kişinin yararlanacağını açıklarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. EYT son durum, Kabine Toplantı'sının gündeminde yer aldı. İşte, EYT yasası formülleri ve tarihi hakkında merak edilenler...

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  • EYT SON DURUM: Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmasında son viraja girilirken EYT son dakika gelişmeleri gündemdekini yerini koruyor.  Prim ödemelerini tamamlayan fakat yıl şartına takılan emekli adayları "EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması...
  • EYT SON DURUM: Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN YENİ EYT AÇIKLAMASI

    EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Bilgin şunları söyledi:

    "Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik."
  • EYT SON DURUM: Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

    STAJ SİGORTASI DAHİL EDİLDİ!

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.
  • EYT SON DURUM: Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

    "TAMAMLADIK DİYEBİLİRİM!"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."
  • EYT SON DURUM: Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

    “ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK!”

    Bakan Bilgin; taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT çalışmalarının Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağını ve Meclis takvimine alınacağını ifade etti.
  • EYT SON DURUM: Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

    MHP GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN EYT AÇIKLAMASI!

    EYT konusunda dikkat çeken bir açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) defterini, bu yasama yılında, bir daha açılmamak üzere en iyi şekilde çözerek kapatacağız." dedi.

    Akçay, "EYT En geç aralık ayının sonunda, en kötü ihtimalle yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer. Ama biz, Aralık ayının son günlerinde bunu yasalaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
  • EYT SON DURUM: Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

    EYT'DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK? AÇIKLAMA GELDİ

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili olarak;

    Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak.

    Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.

    Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak." ifadelerini kullandı.
  • EYT SON DURUM: Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

    "MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.
  • EYT SON DURUM: Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR 2022 EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

    EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinde önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsıyor. 8 Eylül 199'dan önce sigorta girişi olanlar için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi koşulu bulunuyor.
  • EYT SON DURUM: Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

    KADEMELİ EMEKLİLİK OLACAK MI?

    Yıl şartı ve prim ödemeleri gibi emeklilik şartlarını yerine getirenlerin yaş şartına bakılmaksızın emekli edilmeleri bekleniyor. Yaş ve yıl koşulunu sağlayan herkes düzenlemenin çıkmasının ardından emeklilik hakkı kazanacak. Bu kişilerin yaş ve prim gün sayısına göre kademeli olarak emekklilk yolunun açılması bekleniyor.
  • EYT SON DURUM: Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA ALT SINIR GELECEK Mİ?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde kıdemeli olarak geriye çekilme ihtimaller arasında yer alırken bir yaş sınırının getirilmesi de konuşulanlar arasında yer alıyor. Daha önce 50 yaş formülü gündeme gelmişti, yeni bir yaş sınırının getirilmesi halinde emeklilik yıl ve prim şartını dolduranların belirlenen yaşı beklemeleri gerekecek.
  • EYT SON DURUM: Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

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