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EYT son durum: EYT'de yeni formül ortaya çıktı! İşte detaylar

2021 EYT son durum... Emeklilikte Yaşa Takılanlar hermen her dönemde merakla yeni bir düzenleme çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Hemen belirtelim ki EYT ile ilgili yeni bir çözüm önerisi daha ortaya çıktı. İşte EYT'de son durum...

EYT son durum: EYT'de yeni formül ortaya çıktı! İşte detaylar

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son durum gelişmeleri erken emeklilik bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Prim gün sayısını doldurmuş fakat emeklilik için yaşı bekleyen vatandaşlar, gözlerini Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevirdi. İşte EYT son dakika gelişmeleri 2021...

EYT'DE SON GELİŞMELER NELER?

EYT çalışmasının gündeme alınması milyonları heyecanlandırdı. Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi için şimdi de yıpranma hakkı tartışılıyor.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, EYT'nin maliyetini hesaplamaya başlamıştı. Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; EYT'de yeni geliştirilen formül maaş kesintili erken emeklilik... Ancak masaya yeni bir seçenek daha eklendi: Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması seçeneklerinin yanında bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de var masada.

Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor.

Süre tamamlaması ise kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi demek.

Gazeteciler, sağlık çalışanları, polisler ve askerlere tanınan yıpranma hakkının beden işçilerine de getirilmesi gündemde.

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

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