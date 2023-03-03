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EYT'lilere gece yarısı sürpriz! EYT çıktı mı, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

EYT düzenlemesi 28 Şubat'ta TBMM Genel Kurul görüşmelerinin başlamasıyla birlikte ilk oturumda kabul edildi. Düzenlemenin TBMM'de kabul edildiği haberini alan EYT adayları heyecanla SGK müdürlüklerine başvuru için akın etti. Ancak düzenleme yasalaşmadığı için başvurular kabul edilmemişti. Peki, EYT yasalaştı mı? EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki EYT'lilerin beklediği haber gece yarısı geldi. İşte 3 Mart bugün EYT'de son durum...

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  • EYT SON DURUM: Gece yarısı sürprizi! EYT çıktı mı, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

    EYT düzenlemesinde süreç sona erdi. Aylardır devam eden uzun bir maratonun ardından TBMM Genel Kurulu'na gelen EYT düzenlemesi 28 Şubat'ta Genel Kurul'da oy birliğiyle kabul edildi. Düzenlemenin Meclis'ten geçtiğini bilgisini alan EYT'liler başvuru için SGK Müdürlüklerine gitse de "Düzenleme henüz yasalaşmadı!" yanıtıyla geri çevrildiler. 
  • EYT SON DURUM: Gece yarısı sürprizi! EYT çıktı mı, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

    GECE YARISI SÜRPRİZİ

    Peki, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT yasalaşmtı mı? 28 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurul faaliyeterleri yeniden başladı. Saat 15.00'te oturum başladı. Kahrmanmaraş Depremi ile ilegili gündem maddeleriyle ilgili görüşemlerin ardından EYT düzenlemesi yani Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi milletvekillerinin oyuna sunuldu. Teklif  AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Partili 395 milletvekilinin oybirliğiyle kabul edildi.
  • EYT SON DURUM: Gece yarısı sürprizi! EYT çıktı mı, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

    Düzenleme dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Ardından da 3 Mart 2023 Tarihli ve 32121 Sayılı Resmî Gazete'de karar yayınlanarak resmen yasalaştı. 

     
  • EYT SON DURUM: Gece yarısı sürprizi! EYT çıktı mı, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

    EYT'DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili yaptığı açıklamada düzelnemeden 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanacağını söylemişti. 

     
  • EYT SON DURUM: Gece yarısı sürprizi! EYT çıktı mı, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

    EYT'DEN KİMLER YARARLANACAK?

    8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, emeklilik için gerekli çalışma yılını ve prim gün sayısını doldursa da yapılan düzenleme ile yaş şartını doldurmadıklarından emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılıyor. Bu tanımlamaya uyan kişilere EYT'li deniyor.

    Bu kapsamda bakıldığında EYT'li grubunu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalı kişiler oluşturuyor.

     
  • EYT SON DURUM: Gece yarısı sürprizi! EYT çıktı mı, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

    EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

    EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Panik olmanıza gerek yok. Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin bu açıklamayı yaptığında henüz EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlanmamıştı. Düzenleme dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe girdi. Başvurusunu kabul edilen EYT'liler ilk maaşlarını Nisan ayı itibarıyla alabilecekler. 

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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