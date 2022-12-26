MECLİS TATİLE GİRDİ, EYT 2023' KALDI

Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM'nin tatil kararı almasıyla 2023'e kaldı.

Muhalefetin itirazlarına rağmen AK Parti´nin kabul edilen grup önerisine göre; gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki önerileri kabul edildi. Bu karara göre; TBMM 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek.

EYT düzenlemesi Meclis tatiline takıldı. Yıl sonuna kadar geçmesi beklenen düzenleme TBMM'nin tatile girmesiyle önümüzdeki yılın ilk günlerine kaldı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT düzenlemsinde gündeme gelen kadınlar için 48, erkekler için 50 yaş şartı kalkacak mı? İşte EYT'de tüm emrak edilen detaylar...