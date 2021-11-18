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EYT son durum nedir, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT nedir, şartları neler?

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri de Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen EYT yasasına ilişkin bakanlıktan açıklama geldi. EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? EYT nedir, kimleri kapsıyor? İşte EYT'de son durum

EYT son durum nedir, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT nedir, şartları neler?

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler araştırılmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili yaptığı son açıklama merak ediliyor. İşte EYT ile ilgili son durum

BAKANLIKTAN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır."

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından EYT konusu gündeme oturdu.

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda çalışmalarının olduğunu belirterek, "Karar aşamasına gelince paylaşırız. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Diğer bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya gelip paylaşacağız. Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" demişti.

EYT'DE SON GELİŞMELER NELER?

Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi için bir süredir yıpranma hakkı tartışılıyor.

Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; EYT'de yeni geliştirilen formül maaş kesintili erken emeklilik... Ancak masaya yeni bir seçenek daha eklendi: Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması seçeneklerinin yanında bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de var masada.

Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor.

Süre tamamlaması ise kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi demek.

Gazeteciler, sağlık çalışanları, polisler ve askerlere tanınan yıpranma hakkının beden işçilerine de getirilmesi gündemde.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

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