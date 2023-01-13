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EYT staj sigortası sayılacak mı, staj dönemi başlangıç sayılır mı?

EYT düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağını belirtti. EYT staj sigortasının bu kapsamda yer alıp, almayacağı merak konusu oldu. İşte 2023 EYT staj sigortası konusunda yaşanan son gelişmeler...

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  • EYT staj sigortası sayılacak mı, staj dönemi başlangıç sayılır mı? EYT zorunlu stajda son durum

    EYT düzenlemsinin detayları geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. EYT düzenlesinde kapsam dışı kalan 8 Eylül 1999 öncesi staj girişi olanlar, staj sigortasının bu kapsama dahil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, "EYT staj sigortası sayılacak mı, staj dönemi başlangıç sayılır mı?" İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 2023 EYT staj dönemi sigortası konusundaki son açıklamaları...
  • EYT staj sigortası sayılacak mı, staj dönemi başlangıç sayılır mı? EYT zorunlu stajda son durum

    EYT'DE STAJ SAYILIYOR MU?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj süresinin EYT kapsamında sayılıp sayılmayacağına dair, "Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.." ifadelerini kullandı.
  • EYT staj sigortası sayılacak mı, staj dönemi başlangıç sayılır mı? EYT zorunlu stajda son durum

    STAJ SİGORTASI EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak.
  • EYT staj sigortası sayılacak mı, staj dönemi başlangıç sayılır mı? EYT zorunlu stajda son durum

    EYT ŞARTLARI NETLEŞTİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde EYT şartları belli oldu. Prim gününü tamamlayan, Sigortalılık süresini dolduran ve 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT yasasından yararlanarak emekli olabilecek
  • EYT staj sigortası sayılacak mı, staj dönemi başlangıç sayılır mı? EYT zorunlu stajda son durum

    KİMLER EYT KAPSAMINA GİRER?

    8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlamış olan herkes EYT kapsamındadır. 
  • EYT staj sigortası sayılacak mı, staj dönemi başlangıç sayılır mı? EYT zorunlu stajda son durum

    EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanların yaş şartını kaldıran Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin 15 Ocak 2023 tarihine kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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