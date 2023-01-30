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EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak?

EYT düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenirken, staj sigortasının EYT'de başlangıç sayılıp sayılmayacağı, eksik prim günü olanların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi kapsayacak olan düzenlemenin 2 milyon 250 bin kişiyi kapsaması bekleniyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) staj ve çıraklık sigortasında son durum...

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  • EYT staj sigortasında son durum: EYT Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. EYT düzenmesinin detayları belli olurken, prim gün sayısı eksik olanlar staj ve çıraklık dönemi sigortasının bu kapsamda yer alıp, almayacağı merak ediyor. Peki, "EYT Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak? İşte EYT staj sigortasında son durum...
  • EYT staj sigortasında son durum: EYT Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak?

    EYT'DE STAJ SAYILIYOR MU?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj süresinin EYT kapsamında sayılıp sayılmayacağına dair, "Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.." ifadelerini kullandı.
  • EYT staj sigortasında son durum: EYT Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak?

     EYT STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTA BAŞLANGICI SAYILACAK MI?

    Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ”Staj ve çıraklık süresinin sigorta başlangıcına dahil edilmesi durumu olabilir mi” sorusuna yanıt verdi. 

    “Şu anda yok gibi görünüyor” ifadelerini kullanan Zengin “ Sunumu aldığınızda ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir düzenleme, sadece bugün için değil Türkiye’nin 40-50 yılına etkisi olacak bir düzenleme yapıyoruz.
  • EYT staj sigortasında son durum: EYT Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak?

    Gönül ister ki mümkün olduğunda bu alanı genişletelim. 1999 yapıyorsunuz bir günde kaçırdım diyen var. 2000 ile ilgili EYT kampanyası başlatanlar var.

    O yüzden bu dengeyi çok iyi tutmamız lazım. Devlet dediğimiz şey biziz. Hepimiz ortak bütçesi bu, önce elzem olanları yapmamız lazım." diyerek sözlerini noktaladı.
  • EYT staj sigortasında son durum: EYT Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak?

     STAJ SİGORTASI EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILIR MI?

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak.

     
  • EYT staj sigortasında son durum: EYT Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak?

    KİMLER EYT KAPSAMINA GİRER?

    8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlamış olan herkes EYT kapsamındadır. 
  • EYT staj sigortasında son durum: EYT Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak?

    "PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ OLABİLECEK"

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında özetle şunları söyledi;

     

    "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.
  • EYT staj sigortasında son durum: EYT Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak?

    5 milyon çalışanı kapsayan EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunduk.

    4 maddeden oluşan bir teklif. Teklif, yalın, sade, uygulanabilirliği basit, en genel şekilde hakları genişletici bir düzenlemeyi ihtiva ediyor.

    Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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