EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye veriliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Dolayısıyla emekli ikramiyeleri de 20 Nisan'a kadar ödenecek.