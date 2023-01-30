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EYT'lilere bayram ikramiyesi müjdesi! Ramazan Bayramı ikramiyesinde tüm detaylar

EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Öte yandan Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte de emekli bayram ikramiyesi de merak edilip araştırılıyor. Peki, EYT'liler emekli ikramiyesi alabilecek mi?

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  • EYTLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ | EYT'lilere bayram ikramiyesi müjdesi! Ramazan Bayramı ikramiyesinde tüm detaylar

    EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Düzenlemenin önümüzdeki Salı veya Çarşamba günü yasalaşması bekleniyor. Öte yandan emekliler ise Ramazan Bayramı ikramiyesi için şimdiden hayal kurmaya başladı. Peki, Peki, EYT'liler emekli ikramiyesi alabilecek mi? İşte merak edilen detaylar...
  • EYTLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ | EYT'lilere bayram ikramiyesi müjdesi! Ramazan Bayramı ikramiyesinde tüm detaylar

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekliler bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye veriliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Dolayısıyla emekli ikramiyeleri de 20 Nisan'a kadar ödenecek.
  • EYTLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ | EYT'lilere bayram ikramiyesi müjdesi! Ramazan Bayramı ikramiyesinde tüm detaylar

    EYT'LİLER EMEKİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

    EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.  AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu düzenlemenin 7 - 8 Şubat gibi yasalaşacağını söyledi. Öte yandan Akbaşoğlu daha önce yaptıı açıklamada EYT''lilerin ilk maaşlarını Mart ayında alacaklarını söyledi. İkramiyelerin Nisan ayında yatacağı göz önünde bulundurulduğunda, ilk grup EYT'liler bu Ramazan Bayramı'nda emeklilikle birlikte ikramiye sevincini de yaşayacak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • EYTLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ | EYT'lilere bayram ikramiyesi müjdesi! Ramazan Bayramı ikramiyesinde tüm detaylar

    ERMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Emekli Ramazan Bayrmaı ikramiyesi herhangi bir zam değişilişi yağlmazsa bin 100 lira olarak ödenecek.
  • EYTLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ | EYT'lilere bayram ikramiyesi müjdesi! Ramazan Bayramı ikramiyesinde tüm detaylar

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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