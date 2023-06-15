EYT’lilerin Banka Promosyonları Belli Oldu!

HABERTURK.COM

2.5 milyon kişinin yararlandığı EYT kanununun geçmesiyle birlikte emekli olacak kişiler “EYT’lilerin promosyonları ne olacak?” sorusunu sormaya başladı. Peki EYT’lilerin maaşlarını almadan önce bilmeleri gerekenler neler? EYT’liler promosyon başvurusunu nereden yapabilir? Detaylar haberimizde.

EYT kapsamında emekli olmak için gereken şartlar

EYT kapsamında emekli olmak için 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler, yaş sınırı aranmadan EYT’li olabiliyor. Bunun dışında 4/a (SSK) sigortalıları için kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000-5975 arasında kademeli prim gün şartlarını taşıyanlar ve 4/b (Bağkur) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalıları için kadınlarda 20 tam yıl, erkeklerde 25 tam yıl hizmet prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar, EYT’li olmaya hak kazanabilecek.

Bu şartları karşılayanlar, SGK’ya yapılan başvuru sonucunda emekli aylığı bağlandıktan sonra emekli promosyonu başvurusu yapabilecek.

EYT promosyonuna nasıl başvurulur?

Eğer EYT kapsamında emekli olanlar ve emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, DenizBank şubelerinden, 0850 222 0 800 İletişim Merkezi veya MobilDeniz uygulamasından başvuru yapabilecek.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayın

EYT banka promosyonu ne zaman yatar?

EYT’liler, başvuru yaptıktan sonraki maaş sürecini, e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edebilecek. Promosyon için başvuran EYT’liler ise tam aldığı maaştan 3 gün sonra promosyonunu alabilecek.

10.000 TL’ye kadar nakit promosyon DenizBank’ta!

DenizBank’a emekli maaşını taşıyan EYT’liler, 10.000 TL’ye kadar nakit promosyona ve emeklilere özel birçok ayrıcalığa sahip olabilecek.

Emekli maaşınızı DenizBank’a taşımak ve 10.000 TL’ye kadar nakit promosyona sahip olmak için MobilDeniz uygulamasını indirebilir, DenizBank şubelerinden veya 0850 222 0 800 İletişim Merkezi’nden hemen başvurabilirsiniz.