Eyüp Arın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında karşılaştıkları Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ettiklerini anımsattı.

Maçın, anlamı ve zorluk derecesinin çok yüksek olduğunu aktaran Arın, "Kaybettiğimiz an hem ikili averajda hem puan farkı olarak çok daha geriye düşecektik. Bizden bir adım önde olan takımı kazanarak geçme şansımız vardı ve kazandık. Şu anda onlardan bir adım öndeyiz. Tabii ki geçmemiz gereken rakipler var. Bu maçı kazandık ama bundan sonraki maçların önemi daha da arttı." diye konuştu.

Arın, yarın deplasman statüsünde olacakları derbi maçta Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sadece Adana derbisi değil, oynayacağımız her maç bizim için önemli. 'Puan aslanın ağzındaydı şimdi midesine girdi' derler ya, o tür maçlar oynayacağız bundan sonra. Adana derbisinde, Adana'mız için bence gerçekten enerjisi yüksek, seyir sevki yüksek bir maç olsun diyorum. Adana'mıza yakışan bir maç olacağına inanıyorum. Son zamanlarda gerçekten Adana'da bu konularda, iki camia da önemli mesajlar veriyor. Sahadaki hem oyuncuların duruşu hem dışarıdaki seyircilerin atmosferi sahaya bakış açıları gerçekten takdire şayan. Ben o konuda iki camiayı da kutluyorum."

"SEYİR ZEVKİ YÜKSEK OLSUN"

Arın, her iki takımın taraftarlarına sağduyu çağrısında bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana'ya yakışan, kazananın Adana olacağı bir maç olması. Seyir sevki keyifli bir müsabaka olsun istiyorum. Centilmence oynanacak bir maç olacağına inanıyorum. Son zamanlarda futbolun gerçekten sadece oyun olduğunu herkes yavaş yavaş öğreniyor. Artık bu bilgi içerisinde maçlara geliyorlar. Bilhassa son zamanlarda Adana derbisinde olduğu gibi saha içinde olanlar saha içinde kalmaya başlıyor. Bu güzel bir görüntü, Adanamız bu konularda güzel bir görüntü veriyor. İnşallah bu maç da öyle olur."

"İŞİMİZİN ZORLUK DERECESİ ÇOK YÜKSEK"

Ligde bulundukları konumun zorluğundan bahseden Arın, "Şu anda hedefimiz, bulunduğumuz konumdan üst sıraya çıkmak ama bir üstümüzdeki takımla aramızda 6 puan var. İşimizin zorluk derecesi çok yüksek. Altımızdaki eşit puandayız, üstümüzdekiyle aramızda 6 puan fark var. Bizim için şu an ilk hedef, bulunduğumuz konumun altına düşmemek, bunun için çıkıp mücadele edeceğiz. Yukarı çıkabilirsek de çok büyük başarı sayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüp Arın, ligdeki konumlarının zorluğuna değinerek, "Her takımın birbirini yendiği, her takımın birbirine çelme taktığı, her sene zorlaşan bir ligdeyiz. İnşallah oyuncularımızın sahadaki güveni, taraftarımızın vereceği destekle bu işi hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.