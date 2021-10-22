Stat: Eyüp
Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Ali Can Alp
Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir (Dk. 73 Mikail Okyar), Mezague, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 81 Mete Kaan Demir), Bekir Yılmaz (Dk. 15 Enes Keskin), Timur Temeltaş, Pa Dibba, Gökcan Kaya (Dk. 73 Taha Balcı), Stancu
Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Roche (Dk. 90+1 Tetteh), Uğurcan Yazğılı (Dk. 90+1 Harun Kaya), Celil Yüksel, Bruns (Dk. 74 Benasser), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 46 Cem Özdemir), Fıratcan Üzüm (Dk. 59 Samed Ali Kaya), Ozegovic
Gol: Dk. 88 Stancu (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 İsmail Erdoğan, Dk. 87 Celil Yüksel (Adanaspor), Dk. 37 Timur Temeltaş, Dk. 90+2 Enes Keskin, Dk. 90+8 Çağlar Şahin Akbaba (Eyüpspor)
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