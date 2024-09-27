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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: Arda Turan ile 2 yıl için daha anlaştık - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: Arda Turan ile 2 yıl için daha anlaştık

        Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktörleri Arda Turan ile yeni sözleşme konusunda 2 yıllık sözlü anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulaksız, "Biz Arda hocayla sözlü olarak 2 sene daha burada kalması için anlaşma sağladık." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 18:32 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:32
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        "Arda Turan ile 2 yıl için daha anlaştık"
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        Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Süper Lig’deki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

        Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Play Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Kulaksız'ın açıklamaları şu şekilde:

        “Amacımız herkesin saygınlığını, sempatisini kazanmaktı. Fair Play ruhunu öne çıkartarak kulüp vizyonu ortaya koymaya çalışıyoruz. Kendi adımıza sezona da iyi bir başlangıç yaptık.”

        "ARDA TURAN BİZİ MAHCUP ETMEDİ"

        “Arda Turan, çok özel bir oyuncuydu. Ülkenin en kariyerli isimlerinden biriydi. Futbolculuk döneminde kendisine sempatim vardı. Kendisiyle konuştuktan sonra oyuna bakışı, futbola bakışı, kafasındaki plan, program ve vizyonu beni etkiledi. O da bizi mahcup etmedi. Arda hocanın iş disiplini ve iş ahlakıyla bizi buralara taşıyacağını öngörmüştük. Arda Turan bir fenomen, ülke futbolunun starı. Her kesim tarafından seviliyor, Anadolu’da da kendisini seven çok. Kayseri deplasmanında otel önüne 500 kişi geldi ve fotoğraf çektirmek için hocayı bekledi.”

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        "TAYFUR MAÇ SONU ÜZGÜNDÜ"

        “Beşiktaş maçı sonrası Tayfur ile konuştum, üzgündü. Bir saliselik olay ve talihsiz bir penaltı… Biz kendisine destek verdik. Futbol zaten hatalar oyunu.”

        "ERENCAN İÇİN ABD'DEN 8 MİLYON DOLAR TEKLİF GELDİ"

        "Biz Erencan’ı 4 milyon TL’ye transfer ettiğimizde bizi yerden yere vurdular, linç ettiler. Ben bunları unutmadım. Haksız eleştiriler aldık. 4 milyon TL’ye aldığımız oyuncuyu 160 milyon TL’ye sattık. Kimse bize ‘Size haksızlık ettik hakkınızı helal edin’ demedi. Avrupa’nın önemli bir kulübüne satışını gerçekleştirdik. Erencan Yardımcı için 8 milyon dolara MLS ekiplerinden New England ile anlaşmıştık fakat Erencan Amerika’ya gitmek istemedi.”

        ARDA TURAN İLE 2 YIL DAHA...

        “Arda Turan’ın sözleşmesinde özel bir madde yok. Biz Arda hocayla sözlü olarak 2 sene daha burada kalması için anlaşma sağladık.”

        "AMARTEY İKNA OLMADI"

        “Amartey için Kaan Şakul ile görüştük. Başkanlar düzeyinde de görüşme oldu. Hızlı bir teklif yaptık. Oyuncu bir türlü hızlı aksiyon alamadı. Amartey, Eyüpspor’a gelme konusunda ikna olmadı. Biz de başka bir oyuncuyu aldık. Bizim için belki de daha hayırlı oldu.”

        "ARDA, EMRE MOR'A 'YERLİ MESSI' DİYOR"

        “Emre Mor, çok yetenekli bir oyuncu. Arda Hoca ona ‘Yerli Messi’ diyor. Fenerbahçe’ye de teşekkür ederiz. Kolaylık sağladılar. Arda Hoca ondan verim alacaktır.”

        "DAVINSON SANCHEZ’İ HEDİYE EDERDİM"

        “Arda Turan’a bir oyuncu hediye edecek olsaydım bu Davinson olurdu. Arda hoca sert, temaslı, topu oyuna sokan stoper seviyor.”

        "CANER’E ARDA KEFİL OLDU"

        “Caner Erkin transferine ben ve Murat Özkaya negatif bakıyorduk. Arda Turan kendisine kefil oldu ve şimdi Caner en iyi arkadaşımız oldu.”

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