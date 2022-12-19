Fenerbahçe'den sezon başında Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer için yabancı basında bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 22 yaşındaki kalecinin transferi için Portimonense ile anlaşma sağladı.

Habere göre Berke Özer'in İstanbul ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Berke Özer, Portimonense'de sadece 2 maçta 180 dakika görev aldı. Genç kalecinin adı transferde Galatasaray ile de anılıyor.