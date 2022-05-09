Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup, anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Spor Toto 1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesi veren Eyüpspor, sezon ortasında göreve gelen Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 10 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.