Fatih Kulaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkan Murat Özkaya yönetiminde göreve geldikten sonra kulüpte mali, sportif ve tesisleşme anlamında önemli başarılara imza attıklarını dile getirdi.

Kulübü TFF 2. Lig'de devraldıklarını hatırlatan Kulaksız, "Göreve geldikten sonra kulübe bir ivme kazandırmak ve Türk futbolunda yeni bir marka oluşturmak istedik. Önce TFF 2. Lig'de önemli bir şampiyonluk ettik. 1. Lig'de de şampiyonluk yarışının içinde, Süper Lig'i hedefleyen Eyüpspor'u oluşturmayı başardık." dedi.

Sezon başında iyi bir takım oluşturduklarını ancak ilerleyen süreçte bazı talihsizlikler yaşadıklarını anlatan Kulaksız, şunları kaydetti:

"Sezona 3'te 3'le başladıktan sonra bu işi başarabileceğimizi gördük. Ancak sezon içinde çok şanssız müsabakalar oynadık. Kırılma anlarının lehimize olduğu, hakem hatalarının aleyhimize olmadığı bir sezon olsaydı, MKE Ankaragücü galibiyetiyle belki şampiyonluk turu atmış olacaktık. 10-15 puan önde olmamız gerekirken, bugün aramızda liderle 10, ikinciyle 7 puan var. Eyüpspor'un 4. sırada olmayı hak ettiğini düşünmüyorum. Bu ligin en iyi takımı olduğumuzu düşünüyorum. İlk ikiyi son ana kadar kovalayacağız. Eğer olmazsa bu ipi play-off'larda göğüsleyeceğimize inanıyorum."

"STAT PROJEMİZİ YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Fatih Kulaksız, Kemerburgaz'da çok modern ve fonksiyonel bir tesis yaptıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sportif başarıyı yakalamak istiyorsan, tesisleşme ve kurumsal yapı çok önem arz ediyor. Kemerburgaz'daki tesise yaklaşık 2 ay önce taşındık. Burayı kulüp başkanımız Murat Özkaya ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in desteğiyle inşa ettik. Çok modern ve güzel bir tesis oldu. Altyapımıza da çok güzel bir tesis yaptık. Orada sentetik ve suni çim sahamız var. Yetenekli oyuncuları yetiştirebileceğimiz bir akademi oluşturduk. Hedefimiz 3-4 yıl içinde genç milli takımlarda, Süper Lig'de ve Avrupa liglerinde oynayabilecek oyuncular yetiştirmek. Stat projemizi de yakında açıklayacağız. Eyüpspor'u Süper Lig'de yarışacak sempatik bir kulüp yapmak istiyoruz."

Altyapıya büyük önem verdiklerini anlatan Kulaksız, "Avrupa'da altyapı modeli olan çok ciddi kulüpler var. Bunları analiz etmek istiyoruz. Ajax, Sporting Lizbon ve Barcelona gibi kulüpleri. Bunlardaki altyapı modelini alıp Türkiye'ye getirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Kendi kültürümüze uyabilecek yeni bir modeli geliştirmek istiyoruz. Altyapı modelimizi oluşturmamız gerekiyor. Antrenman biliminde Avrupa'yla yarışacak düzeyde akademik çalışmalar yapmamız ve üretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Özkaya'nın Eyüpspor için bir şans olduğunu belirten Kulaksız, "Kendisi bu vizyona liderlik yapan kişi. Buraya çok ciddi mesai harcıyor. Sadece Eyüpspor'a değil, Türk futbol tarihine geçecek işlere imza atacağını düşünüyorum. Türk futbolunun kurtuluşu için başkanımız gibi isimlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.